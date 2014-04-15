خرافات مشاكل الثدي أثناء الرضاعة

الثدي هو شريان الحياة بالنسبة للرضيع، كما أنه يشكل ناحية جمالية لدى المرأة، إضافة إلى كونه أحد أهم أجزاء الإثارة الجنسية لديها، ولذلك فقد كثرت الخرافات حول بعض الأعراض المرضية التي تصيبه.

«سيدتي-نت»، وكعادتها جمعت أهم الأعراض المرضية وطرق علاجها بالخرافة، وعرضتها على الدكتور وليد سرحان الحاصل على البورد الأردني في أمراض وجراحات الثدي، فكانت حصيلة ما جمعناه كالتالي:

• الثدي الصغير الحجم لا يشبع الطفل، ويحتاج لحليب صناعي. هذه خرافة لأن الدكتور سرحان يفيدنا بأن حجم الثدي لا يعتبر مؤشراً على كمية الحليب بل عدد الغدد اللبنية الموجودة في تركيبه.

• تعرض الحلمة للهواء بعد خروجها من فم الرضيع يؤدي لتشققها. وهذه خرافة؛ لأن التشقق، يتسبب عن مص الطفل للحلمة بدلاً من مص الدائرة المحيطة بها بكاملها؛ مما يؤدي إلى حدوث الألم، ويمكن أن تستخدم المرأة درع الحلمة مع وضع المرهم الذي يصفه الطبيب على الحلمة، كما يمكن علاج الحلمة المتشققة بتجفيف الحلمة، وتركها معرضة للهواء لمدة ربع ساعة مع ترك حمالة الصدر مفتوحة، وإزالة حشية الحمالة الواقية من البلل في حال استعمالها، والتركيز على الثدي الآخر؛ حتى يتم شفاء الحلمة المتشققة.

• ألم أثناء الرضاعة يحدث بسبب تجشؤ الرضيع في الحلمة أو عطاسه، وهذا يؤدي لدخول الهواء في الثدي ويؤدي للألم. وهذا خرافة لأن الألم الذي تحس به الأم أثناء الرضاعة يكون مركزاً في الأسبوع الأول من الولادة وسرعان ما يختفي، كما أن الحليب ينهمر من الثدي، ولا يعود له في حال العطاس أو تنفس الطفل أو تجشؤه، كما يشيع العامة ولا يتسرب الهواء للثدي إطلاقاً، فهذه خرافة كبرى متداولة للأسف، ولكن حدوث ألم أكثر ممكن أن يكون بسبب وجود خراج داخلي في الثدي يحتاج لجراحة، ويبدو على شكل بقعة حمراء اللون.

• احتقان سطح الثدي الدموي، ويرجع البعض هذا الاحتقان إلى أن الأم ترضع طفلها، وهي نائمة وعليها فطامه فوراً؛ حتى لا يصاب بالمرض. وهذه خرافة؛ لأن هذا الاحتقان يحدث خلال الأسبوع الأول من الولادة، ويستمر ليومين أو ثلاثة؛ حيث يصبح الثدي صلباً وقاسياً ويسبب الألم، ويمكن علاجه بالتدليك حيث تعمد الأم إلى اعتصار اللبن بالضغط على الدائرة؛ لإخراج القدر اللازم من الحليب المختزن، وتعطي الطفل الثدي؛ ليرضع مع استمرار ضغطها حول الدائرة السوداء، ويمكن استخدام كريم بارد في التدليك، ويتم التدليك من أطراف الثدي وحتى الدائرة السوداء، ثم دلك هذه الدائرة دون استعمال كريم ليمكن الاعتصار، وتتراوح مدة التدليك من 3: 5 دقائق مرة واحدة يومياً، وفي حال استمرار الألم تستخدم فوطة مبللة بالماء السخن قبل التدليك، كما يمكنها استخدام حمالة صدر كبيرة أو رباط متين؛ لتقليل الألم.

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