بيونسيه إشبينة كيم كاردشيان‬‎ في حفل زفافها

كشفت وسائل إعلام أمريكية أنّ المغنّية العالمية Beyonce ستكون إشبينة نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian في زفافها المتوقع في أيّار، بعد أن تم تداول خبر رفض المغنّية حضور زفاف Kim المرتقب.

ويأتي هذا الخبر، بعد أن سرت إشاعات تلمّح إلى وجود توتر بين النجمتين، ولكن مرافقة Beyonce لـKim خلال حفل زفافها الذي سيتم في باريس في 24 أيار / مايو ينفي كل الإشاعات.

أما Kayne West فهو سعيد جداً بحضور صديقه المفضل Jay Z زفافه، وسعيد بعودة العلاقات المميزة بين النجمتين.

كانت Kim قد أعلنت في مقابلة على إذاعة KIIS FM في شباط / فبراير الماضي، أنّ الحفل لن يكون ضخماً كما يعتقد البعض، بل سيكون صغيراً جداً ويقتصر على وجود الأشخاص المقربين فقط.

وعن احتمال أن تغني Beyonce خلال الحفل، أكدت التّقارير أنّ Beyonce لن تؤدّي أياً من أغانيها، وأنّ Kayne West سيستدعي صديقته Mary J. Blige لإحياء الحفل.

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