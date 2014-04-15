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ليوناردو دي كابريو يرقص متخفياً في أحد المهرجانات

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شارك الممثل العالمي Leonardo DiCaprio في مهرجان Coachella Music Festival الرّاقص في ولاية كاليفورنيا، بصورة متخفّية واضعاً قميصاً تلفّ وجهه حيث رقص بطريقة مضحكة ومستهترة لفتت أنظار الحاضرين.
وعمد أحد المشاركين في المهرجان إلى تصويره ، يُظهر الطّريقة التي يرقص فيها الممثل حيث أكّد الحاضرين أن هذا الشخص هو الممثل العالمي رغم محاولته إخفاء وجهه.
ولقد كشف نجم فيلم " Wolf of Wall Street" في إحدى المقابلات التي أجرتها معه Ellen DeGeneres في العام 2013، عن طريقته المجنونة في الرقص، وانّه كان يرقص في المدرسة الإبتدائية، وأضاف انّه منع من تأسيس وكالة لأسباب عدة أهمها الطريقة التي يرقص فيها والتي شبهها برقص الشارع على حد قوله.

 

 

 

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