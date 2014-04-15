هيفا وهبي:أشعر أنني في ساحة حرب ومن هي إليسا لتقيّمني؟

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة MBC لبرنامجها الجديد your face sounds familiar "شكلك مش غريب"، الذي اشترت المجموعة حقوقه من شركة "إنديمول" العالمية، والذي سينطلق عرضه مساء السبت المقبل على شاشتي MBC4 و MBC مصر بحضور النجمة هيفا وهبي المشاركة في لجنة تحكيمه إلى جانب الفنان المصري حكيم والمخرج المصري محمد سامي.، كان المتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC قد مهّد لمفاجأة في نهاية المؤتمر، حيّرت الصحافة الحاضرة، إلا أن تأخّر الوقت دفع بالبعض إلى المغادرة دون معرفة ما هي المفاجأة، التي تمثلت بقدوم هيفا وجلوسها إلى طاولة الصحافة التي كانت بأغلبيتها مصرية إلى جانب الصحافة العربية التي كانت حاضرة في المؤتمر.

هيفا والتجربة الدنمركية

هيفا فتحت قلبها وأجابت دون تردّد على كل الأسئلة التي طرحت عليها، وتحدثت عن "رغبتها في أن يأخذها الناس كممثلة على محمل الجد"، وقالت إنها تختار الشخصيات التي تلامس روحها، وعن تجارب زميلاتها في مصر قالت "أحترم كل تجربة لأي فنانة لبنانية سبقتني من قبل، ولكن لم أكن أريد أن أصل إلى مطار القاهرة وكل الشبان يركضون ورائي (في إشارة إلى نيكول سابا في "التجربة الدنمركية")، بل أردت أن أخرج من بيت مصري، واحببت "روح" الإنسانة التي ليس لديها خبرة في الحياة، وكات تتحمل كل الظروف المحيطة بها بسبب وعود تلقتها من زوجها".

وتمنت هيفا أن تحاسب على دورها كممثلة، وعن مشاعر "روح" تجاه الولد الذي لعب دور البطولة معها في فيلم "حلاوة روح" قالت "علاقة روح بالطفل سيد هي علاقة أمان وبصيص نور لروح، وليس كما صوّرها البعض، فهو صغير ولا يملك أن يقرر، وروح لم تنظر تجاهه نظرة المرأة للرجل".

الحملة على "حلاوة روح"

وردت هيفا على من يهاجم فيلمها بالقول، إن الدور لو جسدته ممثلة غيرها، " لما كان قوبل الفيلم بكل هذا الهجوم"، مشددة على أن الرقابة قامت بدورها، وأضافت "هناك أمور أتركها في قلبي كي لا أضايق بها غيري".

ورداً على سؤال، هل الممثلة غادة عبد الرازق وراء الحملة على الفيلم قالت هيفا: لا أعرف، وتابعت: "ما أعرفه هو أن هناك جهة سخّرت كل امكانياتها لمهاجمة الفيلم، وحضروا هذ العناوين التي رأيناها في الصحافة دون مشاهدة الفيلم، فقط من أجل مصلحة أشخاص".

وعن علاقتها بالصحافة قالت هيفا إنها تنظر باحترام إلى كل الصحافة التي أنصفتها وأنصفت الممثلين الآخرين ومخرج الفيلم، وقالت "نحن تحت راية سامح عبد العزيز وهو يأمر ويطاع وأنا أغمض عينيّ لأنني أحترم عمله وأثق به جداً وهو مخرج سينما متمرّس".

واضافت: "الفيلم جميل ولا أحد ينكر ذلك، وتساءلت: "هل يجب أن تصرف ملايين الدولارات كي يكون الفيلم جيداً؟".

حملة مدروسة

وتابعت هيفا أن "الحملة التي شنت على فيلمها مدروسة ومقصودة، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر آراء جمهور، وأكدت أنها بحضورها لم تضر الفيلم، وقالت "هناك صحافيين محترمين يقولون وجهة نظرهم من دون اعتبارات، وكل من هاجم محمد سامي سيهاجم مسلسلي".

وأشارت هيفا إلى أن teaser فيلمها كان كدعاية وسامح اقتبسه من السينما الايطالية وسيناريو "روح" ليس له علاقة بمالينا، معربة عن سعادتها بأن يقال عنها أنها نجحت في التمثيل.

لا عداوة مع غادة

ووصفت هيفا علاقتها بغادة عبد الرازق بالعادية جداً، وقالت "لا أريد أن أهز عرشها وهي ممثلة قديرة ولديها خبرة كبيرة في التمثيل، وأنا جئت كي أؤدي دوري في الفيلم فحسب، وهو ما يهمني ولا يهمني المشاكل الشخصية بين مخرج وممثلة، ولا أمانع أن يجمعني عمل بغادة".

ولفتت هيفا الى أن مسلسل "مولد وصاحبه غايب" لم ينته تصويره، وقالت "علاقتي مع محمد فوزي هي علاقة احترام والدليل على ذلك أن كل من اتعامل معهم تسود علاقتنا علاقة صداقة وهذا ليس كلاما للتسويق، ولا احب ان أعمل في مكان اشعر انني غريبة فيه".

قلبي خال

وعن حالة القلب قالت هيفا: "أحلى حاجة هو أن قلبي فاضي"، وعندما سألها أحدهم: "ألا تريدين فتحه؟ فأجابت ضاحكة: "لماذا؟ ألا تريد أن تشاهد مسلسلات وأفلام أكثر؟".

وعن النقد الذي يطالها باستمرار قالت "أي فنان يريد أن يقول رأيه أشكره بغض النظر عن رأيه، شكراً لذوقه، لكن ليس من حق أحد أي فنان أن يقيم فناناً آخر واللسان يسبق العقل، وما كتب عني في الصحافة أدمع عيوني وأؤكد أني لم أمل على أحد ما عليه كتابته".

من هي إليسا لتقيمني؟

وعن خلافها مع زميلتها إليسا، على خلفية تقييمها لها في برنامج تلفزيوني قالت هيفا "من هي إليسا لتقيم الناس؟ أحياناً أشعر أنني في ساحة معركة وهناك جنود يقفون ضدي، رغم أن أسلوبي هو ألا يخرج مني سوى الكلام الجيد أما السيء فأحاول ابتلاعه كي لا أؤذي أحداً".

تابعوا تفاصيل المؤتمر

أحلام وراغب يقتحمان مؤتمر هيفا وهبي في الـ MBC

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