مصرع مواطن في حادث تدهور مركبته برأس الخيمة

لقي مواطن يدعى ( ر.م.خ 24 عاماً) مصرعه متأثراً بجروحه العميقة بعد تعرض مركبته التي كان يستقلها لحادث انحراف ثم تدهورها ووقوعها داخل إحدى الأودية برأس الخيمة واستقراها مقلوبة .

وحول تفاصيل الواقعة، حيث يشير العقيد علي العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إلى أن غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة كانت قد تلقت بلاغاً فجر اليوم يفيد بتعرض إحدى المركبات لتدهور ووقوعها داخل إحدى الأودية أثناء سير سائقها المواطن على شارع خليفة بن زايد بمنطقة كدرة برأس الخيمة متوجهاً لإمارته بعد انتهائه من مهام عمله ، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ للموقع، حيث تبين أن السائق قد فارق الحياة متأثراً بجروحه الغائرة وتم نقل الجثة للمستشفى تمهيداً لتسليمها لذويه لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة ، كما تم تحويل ملف الحادث للجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

إلى ذلك، ناشد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة جميع سائقي المركبات وعلى وجه الخصوص العائدين من وجهات عملهم، ضرورة أخذ قسطاً من الراحة التي تمكنه من الانتباه للطريق وعدم القيادة بسرعات مرتفعة والتقيد باللوائح والقواعد المرورية المعمول بها على مستوى الدولة ، متمنياً للجميع السلامة .