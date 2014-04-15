أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مصرع مواطن في حادث تدهور مركبته برأس الخيمة

Google+ Print
مصرع مواطن في حادث تدهور مركبته برأس الخيمة مصرع مواطن في حادث تدهور مركبته برأس الخيمة

لقي مواطن يدعى ( ر.م.خ 24 عاماً) مصرعه متأثراً بجروحه العميقة بعد تعرض مركبته التي كان يستقلها لحادث انحراف ثم تدهورها ووقوعها داخل إحدى الأودية برأس الخيمة واستقراها مقلوبة .

وحول تفاصيل الواقعة، حيث يشير العقيد علي العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، إلى أن غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة كانت قد تلقت بلاغاً فجر اليوم يفيد بتعرض إحدى المركبات لتدهور ووقوعها داخل إحدى الأودية أثناء سير سائقها المواطن على شارع خليفة بن زايد بمنطقة كدرة برأس الخيمة متوجهاً لإمارته بعد انتهائه من مهام عمله ، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ للموقع، حيث تبين أن السائق قد فارق الحياة متأثراً بجروحه الغائرة وتم نقل الجثة للمستشفى تمهيداً لتسليمها لذويه لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة ، كما تم تحويل ملف الحادث للجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

إلى ذلك، ناشد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة جميع سائقي المركبات وعلى وجه الخصوص العائدين من وجهات عملهم، ضرورة أخذ قسطاً من الراحة التي تمكنه من الانتباه للطريق وعدم القيادة بسرعات مرتفعة والتقيد باللوائح والقواعد المرورية المعمول بها على مستوى الدولة ، متمنياً للجميع السلامة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية