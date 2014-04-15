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دليل "وجوه" Faces للعطر المثالي لك في عطلة نهاية

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دليل "وجوه" Faces للعطر المثالي لك في عطلة نهاية دليل "وجوه" Faces للعطر المثالي لك في عطلة نهاية

هل لديك خطط لعطلة نهاية الأسبوع؟ ها إنّ خبيرة العطور في محلاّت "وجوه" Faces تعرّفك إلى العطر المثالي لكلّ مناسبة، سواء كنت تتناولين وجبة برفقة الأحباب، أو تتوجّهين إلى الشاطئ، أو تقضين وقت مع صديقاتك، أو تستعدّين لموعد غرامي في المساء!
تناول وجبة مع الأحباب:
تناول وجبة جيّدة مع أصدقائنا وعائلتنا هو أحد الأمور المفضّلة لدينا في عطلة نهاية الأسبوع. وبالتالي تبدو تمضية فترة ما بعد ظهر يوم مشمس في صحبة أشخاص عزيزين على قلوبنا بالهواء الطلق، فكرة ممتازة. ولمناسبة مماثلة، تحتاجين إلى عطر منعش. ما أفضل إذاً من عطر Carolina Herrera، L’Eau الذي يتميّز برائحته المفعمة بالنضارة والانتعاش والخفّة! إنّه بلا أدنى شك، العطر المثالي ليوم كهذا.
التوجّه إلى الشاطئ:
مع هذا الطقس الرائع، لا شيء أفضل من التوجه إلى الشاطئ لتمضية عطلة نهاية الأسبوع! وإن كنت تبحثين عن العطر المثالي لقضاء وقت مماثل، ننصحك بوضع عطر Acqua di Gioia من Armani. فنفحاته التي تعبق برائحة المحيط وانتعاشه المبهر، تجعل منه العطر المناسب تماماً للشاطئ!
قضاء الوقت مع الصديقات:
لا شيء يضاهي تمضية وقت ممتع وغني مع صديقاتك، لذا ننصحك بالاجتماع بهنّ في فترة ما بعد الظهر! فهل ثمّة طريقة أفضل للاحتفال بالربيع، من تمضية الوقت في الطبيعة خارجاً بينما تشربين الشاي وتتبادلين الأحاديث مع صديقاتك؟ ولهذه المناسبة،" Gucci Flora هو العطر المثالي. فهذه الرائحة الكلاسيكيّة من Gucci ساحرة ببساطتها، كما أنّها من بين عطورنا الزهريّة المفضّلة لفصل الربيع!
أمسية موعد غرامي:
هل تستعدّين لقضاء أمسية مميّزة مع شخص مميّز في عطلة نهاية الأسبوع هذه؟ ارتدي إذاً فستاناً أسود قصيراً ثمّ اعتمدي إطلالة مزيّنة بمكياج الريترو وزيّني شفتيك باللون الأحمر الجذّاب. غير أنّ إطلالتك لن تكتمل إلاّ مع وضع عطر شاعري ورومنسي بامتياز. ننصحك إذاً Hugo Boss Nuit Intense الذي يزيدك ثقةً بالنفس. فهو يضع اللمسة الأخيرة المثالية على إطلالتك الرائعة التي لا تشوبها شائبة.

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