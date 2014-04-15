3 تطبيقات لإتقان اللغة العربية

يعتقد البعض، خصوصاً غير الناطقين بالعربية، أنّ هذه اللغة صعبة ومعقّدة. ولكن قبل الغوص عميقاً في بحر اللغة العربية، أنت بحاجة لتعلّم أبجديّتها أوّلاً. لذا، يقدّم لك "سيدتي نت" 3 تطبيقات يمكنك تحميلها على جوالك لمستخدمي "الآيفون" و"الأندرويد".

Fun with Arabic alphabets

تقدّم لك TinyTapps هذا التطبيق الخاصّ بتعلّم اللغة العربية، والذي يركّز على مرحلة الطفولة المبكرة لتطوير المهارات اللغويّة.

يمكنك تعلّم الأبجدية العربيّة بسهولة، من خلال التعرّف إلى الحرف عبر الصور والصوتيّات والكتابة عبر تتبّع الأسهم.

ومن مميزاته:

• تعلّم الأحرف عبر مشاهدة صور أشياء تبدأ بنفس الحرف، ثمّ الاستماع إلى كيفيّة نطق كلّ منها.

• تعلّم كيفيّة كتابة كلّ حرف من حروف الهجاء، عبر رسمه كما هو موضح على الشاشة، وباستخدام لونك المفضّل.

• التعرّف إلى الحرف الأوّل من اسم الصورة. ويُمكنك أيضاً معرفة الآية القرآنيّة التي تحتوي على هذه الكلمة.

Arabic alphabets with Nan and Laily

يُفيد هذا التطبيق الراغبين من "الأجانب" في تعلّم أحرف الأبجدية، حيث يُمكنهم اتقان كيفيّة نطق كلّ حرف وكتابته.

وبرغم أنّ استخدام هذا التطبيق وحده لن يعلّمك اللغة العربية، إلا أنّه يمكنك استخدامه لتمرين ذاكرتك.

ومن مميزاته:

• تعلّم كيف تكتب الأحرف العربية، عبر تتبّع الحرف المرسوم بإصبعك.

• تعلّم أيّ الحيوانات يبدأ اسمه بحرف معيّن، باستخدام الصور. كما بإمكانك أيضاً تعلّم كلمات أخرى تحتوي على نفس الحرف.

Arabic flashcards

يُساعدك هذا التطبيق في تعلّم الكلمات العربيّة والأرقام، فما عليك سوى تحميل ملفات المفردات، لتبدئي بتعلّم الأرقام والكلمات الإسلامية وأسماء الفصول والأيّام وغير ذلك من المصطلحات الأساسيّة في اللغة، والتي ستساعدك في الحوارات اليوميّة.

ويمكنك تعلّم المفردات الجديدة عبر الاستماع إلى الملف الصوتي واختيار الكلمة المرادفة للكلمة الإنجليزية، فضلاً عن كيفيّة تهجئة كلّ كلمة، عبر كتابتها، ثمّ التحقّق من إجابتك.

كما هو الحال في تعلم كلّ لغة، أنت بحاجة إلى الممارسة والتكرار لإتقان العربية.

ابدئي باستخدام التطبيقات بشكل يومي، ومارسي مهاراتك الجديدة، عبر التحدّث إلى زملائك حتى تطوّر مهاراتك.

هل استخدمت تطبيقاً لتعلم اللغة العربية من قبل؟ ما هو تطبيقك المفضّل؟