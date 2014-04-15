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مفتي الجمهورية يدعو الشباب لنبذ العنف والبعد عن الفتاوى الشاذة المضللة

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مفتي الجمهورية يدعو الشباب لنبذ العنف والبعد عن الفتاوى الشاذة المضللة مفتي الجمهورية يدعو الشباب لنبذ العنف والبعد عن الفتاوى الشاذة المضللة

 دعا الكتور شوقى علام ،مفتى الديار المصرية ، الشباب المسلم الى نبذ العنف والقتل الذى باتت المنطقة حافلة بهما ، وذلك بسبب انتشار الفتاوى الشاذة المضللة البعيدة عن تعاليم الدين الحنيف وسماحة الاسلام ، حتى باتت ظاهرة يطالعها المسلمون والعرب على الفضائيات ومواقع الانترنت ، مشيرا الى ان كل من قتل فى غزوات الرسول الكريم لم يبلغ ما يسفك الآن من الدماء فى يوم واحد·
> كما حذر علام فى حوار دينى فى برنامج “حديث النيل” ونشرته صحيفة ” الوطن ” الكويتية ،فى عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، من وجود خلل فى مفهوم الجهاد لدى الشباب المسلمين ، لا بد من تمريره وفق الفهم الصحيح الدقيق للدين الإسلامي ،بعيدا عن الفتاوى الشاذة التى تدعو للقتل والعنف والتكفير·
> وفى سياق متصل ،وجه علام رسالة للشباب بأن الجهاد الحقيقى فى ميدان البناء والتعمير وليس اباحة قتل النفس بلا مبررات شرعية ، مشددا على أن الدولة لابد أن تكون هى المهيمنة على قضية الجهاد ،فلا تسمح بذهاب مواطنيها تحت دعاوى الجهاد لمواجهة العدو الذى تحدده هى وتكون محاربته تحت مظلتها لا هوى فرد·
> ومن جانبه كشف علام ، عن جهود دار الافتاء المصرية لمحاربة الغلو والتطرف ،بإنشاء مرصد خاص لرصد تلك الفتاوى الشاذة وجمعها ثم عرضها على لجان علمية متخصصة لتنفيذها ،الى جانب إرسال الفتاوى الصحيحة السليمة ،التى تؤدى لتعزيز السلم إلى وزارة الخارجية التى تقوم بدورها بتوزيعها على جميع السفارات المصرية ، بدول العالم فى صورة نشرات·
> وبين ان التنسيق جار مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ،لتجديد الخطاب الدينى وتطويره ، وإلزام الخطباء على المنابر بمعالجة القضايا بصورة متزنة بعيدا عن المؤثرات الخارجية الهدامة ، ورفض دكتور علام الفتوى ،التى صدرت عن أحد الباحثين الدارسين وهو ليس متخصصا فى علوم الشريعة بجواز الاعتداء على قوات الشرطة والجيش وقتلهم ، مشيرا الى ان هذا بعيدا تماما عن الدين الاسلامى ويؤدى الى تقويض الدولة وهدم مؤسساتها.
> وأكد أن دار الإفتاء المصرية ، تنوى عقد مؤتمر كبير لتوحيد الفتوى فى الأقطار العربية والإسلامية ، لحماية مجتمعاتنا من الأفكار الهدامة ، إلى جانب إنشاء مجلس حكماء المسلمين الذى أوصى به منتدى السلم الاجتماعي لتعزيز السلام والحوار الحضارى·
> وثمن علام ، زيارته الأخيرة للكويت ضمن الوفد الدينى الذى ترأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، وما لمسه من عاطفة جارفة لدى القيادة الكويتية نحو وأهلها ،واهتمامها الكبير بقضاياها ، مؤكدا ان هذا ليس غريبا عن القيادة والشعب الكويتي·
> أ ش أ

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