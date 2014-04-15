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خطة شاملة لتطوير مدينة المحلة على مدار 3 سنوات باستثمارات 3 مليار جنيه

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خطة شاملة لتطوير مدينة المحلة على مدار 3 سنوات باستثمارات 3 مليار جنيه خطة شاملة لتطوير مدينة المحلة على مدار 3 سنوات باستثمارات 3 مليار جنيه

اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية

أعدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية برئاسة اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية خطة شاملة لتطوير مدينة المحلة الكبرى على مدار ثلاث سنوات قادمة تبدأ من 1 يوليه 2014 وحتى 30 يونيو 2017 باستثمارات تصل إلى أكثر من 3 مليار جنيه .

وأكد محافظ الغربية ان الخطة المقترحة سوف تحقق طفرة كبيرة فى مجال الخدمات وتحدث نقلة نوعية فى مختلف القطاعات حيث أنه من المقرر انشاء 10 مدارس جديدة للتعليم الأساسى بتكلفة 99.15 مليون جنيه واحلال واستكمال أثاثات وتجهيزات لمدارس قائمة بمبلغ 77 مليون جنيه وتوفير فرص عمل لعدد 4333 مدرس فى جميع التخصصات وإحلال وتجديد 3 مدارس بتكلفة 32 مليون جنيه ، كما تتضمن الخطة انشاء 10 ألاف وحدةسكنية منها 500 وحدة على أرض المستعمرة بتكلفة مليار و500 مليون جنيه وتطوير منطقتين عشوائيتين بتكلفة 100 مليون جنيه وهما منطقة سوق اللبن ومنطقة صدفا .

وأضاف ان الخطة تشمل أيضا تطوير جهاز النظافة باستثمارات 18 مليون و83 الف جنيه لشراء سيارات قلاب ولوادر وسيارات غسيل ورش للشوارع و4 سيارات كبس قمامة و200 صندوق قمامة و200 تروسيكل يدوى ومعدات وقائية كما تشمل الخطة أيضاً تجميل مدينة المحلة الكبرى باستثمارات 14 مليون جنيه لتطوير وتوسعة شارع البحر وتطوير 3 ميادين رئيسية و5 مداخل للمدينة واستكمال كورنيش بحر شبين وسور السكة الحديد بالرجبى .

وأشار محافظ الغربية إلى أن خطة التطوير سوف تشمل قطاع الصناعة عن طريق إنشاء مدينة صناعية على أرض مرفق النقل الداخلى بتكلفة 30 مليون جنيه وانشاء مطحن سلندرات بطاقة 600 طن / يوم بتكلفة 70 مليون جنيه وصومعه بطاقة 50 ألف طن بتكلفة 100 مليون جنيه وانشاء 2 مخبز مليونى بتكلفة 6 مليون جنيه وتطوير وانشاء مجمع للخدمات التموينية بتكلفة2.5 مليون جنيه وتطوير 16 مكتب تموينى على مستوى المركز والمدينة بتكلفة 2.5 مليون جنيه .

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