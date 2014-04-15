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مصادر.. الرئيس سيؤجل انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية لمدة عام

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مصادر.. الرئيس سيؤجل انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية لمدة عام مصادر.. الرئيس سيؤجل انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية لمدة عام

صرح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار،أن قرارا جمهوريا مرتقبا قد يصدر خلال الفترة القريبة القادمة بتأجيل إنتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية لمدة عام ، ومد عمل أعضاء المجالس الحاليين ،والاتحاد العام للغرف لمدة عام .

وقال المصدر ،فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط ، إن هذا التاجيل يأتى نتيجة تزامن إجراء انتخابات الغرف التجارية مع انتخابات الرئاسة ،التى تعقد فى شهر مايو المقبل .

جدير بالذكر أن ،انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية ،على مستوى 26 محافظة ، والتى تستمر فى دورتها لمدة 4 سنوات ، كان من المزمع عقدها فى شهر مايو المقبل .
> أ ش أ

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