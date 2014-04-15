مؤسسة “مصر الخير” تبدأ فعاليات حملة”مع بعض” لتطوير مستشفي حلوان

أطلق برنامج المجمعات التقنية والمهنية الصحي “إدراك” التابع لبرنامج التعليم بمؤسسة مصر الخير ، أولى فعاليات حملة “مع بعض” ، فى إطار مشروع المؤسسة لتطوير مستشفى حلوان العام، من أجل مستقبل أفضل لمواطني حلوان، و للنهوض بمستوي الخدمة الصحية المقدمة لسكان المنطقة ، والتي تستهدف الربط المجتمعي بين أهالي المنطقة والعاملين بالمؤسسة فى إطار المسئولية المجتمعية.

> وقالت المؤسسة ،فى بيان لها اليوم الثلاثاء ،إن العاملين بمؤسسة مصر الخير ، ومتطوعين من شركتى أسمنت طرة وحلون ، ومؤسسة إبراهيم أحمد بدران ، قاموا بتوزيع كراتين تموين على أهالي حلوان والعاملين بالمستشفى ، كما تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعات للقيام بعملية التنظيف.

> حيث قامت مؤسسة مصر الخير ، بتكريم الممرضات التي تم تدريبهن من خلال برنامج تطوير مستشفى حلوان العام، فى أطار البروتوكول الذى وقعته المؤسسة مع مصنعى أسمنت حلوان وأسمنت طرة ، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ، والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بتكلفة تتراوح ما بين 16 و20 مليون جنيه ، ويشمل التطوير البنية التحتية والمبانى والأجهزة ووضع خطط للتدريب.

> أ ش أ