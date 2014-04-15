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مؤسسة “مصر الخير” تبدأ فعاليات حملة”مع بعض” لتطوير مستشفي حلوان

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مؤسسة “مصر الخير” تبدأ فعاليات حملة”مع بعض” لتطوير مستشفي حلوان مؤسسة “مصر الخير” تبدأ فعاليات حملة”مع بعض” لتطوير مستشفي حلوان

أطلق برنامج المجمعات التقنية والمهنية الصحي “إدراك” التابع لبرنامج التعليم بمؤسسة الخير ، أولى فعاليات حملة “مع بعض” ، فى إطار مشروع المؤسسة لتطوير مستشفى حلوان العام، من أجل مستقبل أفضل لمواطني حلوان، و للنهوض بمستوي الخدمة الصحية المقدمة لسكان المنطقة ، والتي تستهدف الربط المجتمعي بين أهالي المنطقة والعاملين بالمؤسسة فى إطار المسئولية المجتمعية.
> وقالت المؤسسة ،فى بيان لها اليوم الثلاثاء ،إن العاملين بمؤسسة مصر الخير ، ومتطوعين من شركتى أسمنت طرة وحلون ، ومؤسسة إبراهيم أحمد بدران ، قاموا بتوزيع كراتين تموين على أهالي حلوان والعاملين بالمستشفى ، كما تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعات للقيام بعملية التنظيف.
> حيث قامت مؤسسة مصر الخير ، بتكريم الممرضات التي تم تدريبهن من خلال برنامج تطوير مستشفى حلوان العام، فى أطار البروتوكول الذى وقعته المؤسسة مع مصنعى أسمنت حلوان وأسمنت طرة ، وبالتنسيق مع وزارة الصحة ، والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بتكلفة تتراوح ما بين 16 و20 مليون جنيه ، ويشمل التطوير البنية التحتية والمبانى والأجهزة ووضع خطط للتدريب.
> أ ش أ

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