محافظ البحر الأحمر يفتتح أعمال الملتقى العربي للشباب والبيئة‎

افتتح اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر اعمال الملتقي العربي للشباب والبيئة والذي يقام بالغردقة لمدة 5 ايام حيث رحب المحافظ بوفود الدول العربية والافريقية المشاركة.

وأكد الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة إن الشباب هم المستقبل ولهم قدرة على التغيير والاستيعاب والحفاظ على البيئة وهم قوة كبيرة ولابد من توجيهها فى المسار الصحيح والرجوع إلى المواطنة السليمة والمحافظة على اقتصادنا الأخضر والعمل على التنمية المستدامة.

يشهد الملتقى عقد عدد من المحاضرات والندوات المتفاعلة مع الشباب من جميع الجنسيات وتنظيم ورش ميدانية وإلقاء الضوء من الاعلام البناء ليتحقق هدف الملتقى في تغير الأنماط الخاطئة.