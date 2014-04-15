أول قضية إرهاب تحيلها نيابة بنى سويف للجنايات بخصوص الاستيلاء علي مسجد 11 يوماً

أمر المستشار محمد بسيونى ، مدير نيابة بنى سويف ، باشراف المستشار خالد البحيرى المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف ، إحالة 11 متهما من عناصر تنظيم الإخوان إلى محكمة جنايات بنى سويف الخاصة بقضايا الإرهاب ، والمعروفة اعلامياً (باحتلال مسجد فى بنى سويف ) .

ينسب إلي المتهمين ، الشروع فى قتل الرائد مصطفى منتصر ، رئيس مباحث قسم بنى سويف ، والاستيلاء على مسجد حكومى عمر بن عبدالعزيز بميدان الشهداء بوسط مدينة بنى سويف ، والاعتصام أمامه على مدار 40 وإغلاق ميدان الشهداء أمام مواطنى بنى سويف والانضمام إلى جماعة محظورة ، وحيازة مفرقعات وأسلحة وذخائر بدون ترخيص ومقاومة السلطات كما تضمنت قائمة الاتهامات حيازتهم مخططات لتشكيل فرق ردع لقوات الشرطة ، والجيش وتحديد أماكن شرطية ببنى سويف ; للهجوم عليها واحراقها وحيازة منشورات ومحررات ومطبوعات وماكينة تصوير داخل المسجد للقيام بمظاهرات ضد الدولة والعثور على دروع للشرطة وملابس زى عسكرى مع المتهمين.

كان محمد على ، وكيل النائب العام بنيابة بنى سويف ، وجمال نادى ، سكرتير النيابة حققا مع 11 متهما من عناصر الإخوان ، حيث تم القاء القبض عليهم أثناء فض اعتصام مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف على مدار 40 يوما وذلك عقب فض اعتصام رابعة وهم سيد معيدى أحمد وعلى توفيق سيد ويوسف محمد محمد ومختار محمود وامير شوقى عبدالفتاح العفاسى وخالد شعبان يونس ورجب سعد عبدالله واسامة عبدالعظيم وزين العابدين جمعة وعلى عويس بركات وغريب عبدالتواب .

وبدورها أكدت تحقيقات وكيل نيابة بنى سويف ، أن المتهمين تحصنوا بمسجد عمر بن عبدالعزيز وأغلقوا ميدان الشهداء بسيارة تابعة للدفاع المدنى استولوا عليها من مديرية الامن عقب فض اعتصام رابعة وواجهوا قوات الشرطة واطلقوا النار على رئيس مباحث قسم بنى سويف فى محاولة لقتله اثناء فض اعتصامهم الغير مبرر واغلاق الميدان على مدار 40 يوما.