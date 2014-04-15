بالصور..محافظ بورسعيد يزور التلاميذ المصابين بتسمم من التغذية المدرسية

قام اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بزيارة طلبة مدرسة علي سليمان الابتدائية الذين أصيبوا بحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة التغذية المدرسية بمدرسة علي سليمان التابعة لإدارة جنوب التعليمية بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد وذلك بمستشفى النصر العام للاطمئنان على حالة الطلاب الذين تعرضوا للتسمم الغذائي في وجود يحيي عبد الملك وكيل وزارة التعليم.

واطمأن المحافظ على الطلاب من الدكتور أسامة حسين ، مدير عام المستشفى الذي أكد على وصول 15 حالة تسمم غذائي بأعراض مغص، وحالات قيء متكرر، وتم توقيع الكشف الطبي على الجميع وحجز وتم التعامل معهم وحالتهم جيدة الآن وسيتم متابعتهم لمدة 24 ساعة.

وقرر المحافظ تشكيل 3 لجان من الصحة والمحافظة والتربية والتعليم للوقوف على سبب إصابة التلاميذ ومراجعة التغذية وأسلوب التخزين والنقل والتوزيع، ومراجعة أعمال المدرسة إداريا ومستوى النظافة بها وعرض التقارير عليه خلال 24 ساعة.

وأكد المحافظ بان هناك عقوبات مشددة في انتظار المتسبب في هذا مؤكدا “صحة ابنائنا هي من أهم أولوياتنا” ، مشيرا بان توزيع التغذية بعد الان سيتم وفقا لجنة مشكلة وتخضع لمعايير معينة.