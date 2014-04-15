أمن مطروح يضبط المتهم بإطلاق النار على أمين شرطة خلال أغسطس الماضي

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام بالساحل الشمالي القبض على المتهم بإطلاق النار على أمين شرطة بتمركز كمين الكيلو 85 طريق الإسكندرية – مطروح وإصابته أثناء عودته من الخدمة بسيارة الشرطة خلال شهر أغسطس الماضي

حيث توصلت تحريات فرع البحث بمدينة الحمام بأن مرتكب الواقعة هو صابر – ز – ع ( 32 سنة ) مقيم الحمام – مطروح والسابق اتهامه في العديد من القضايا المتنوعة بالاشتراك مع وأخر وتم ضبطه تنفيذا لإذن النيابة العامة بضبطه وإحضاره في واقعة إطلاق النار على أمين الشرطة إلى شهر أغسطس 2013 والمحرر بها محضر جنح الحمام الخاص بإصابة أمين الشرطة عبد الحليم – ف ( 27 سنة ) من قوة مديرية أمن مطروح و قائد مجموعة قتالية بتمركز 25 يناير بالكيلو 85 طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بدائرة قسم الحمام بعدد 2 طلق ناري أثناء عودته من الخدمة بالسيارة شرطة

وبمواجهته بما توصلت إلية التحريات أعترف تفصيليا بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم محمد – أ – ع – ت ( 41 سنة ) عاطل – مقيم خلف شركة البترول – الإسكندرية – والمحكوم علية جنايات قسم العامرية مخدرات – والمقضي فيها بالسجن بالمؤبد .

كما أعترف المتهم بما توصلت إلية تحريات فرع البحث الجنائي بشأن قيامة بالاشتراك والمتهم الثاني بارتكابه واقعة خطف ميرت – م – و – ونجلتها زينة – أ – م ( 5 سنوات ) واحتجازهما بمسكنه وإطلاق سراحهما بعد ذلك وقد توصلت التحريات إلي شخصيتة المجني عليها وبالاتصال التليفوني بها أقرت بصحة ما توصلت إلية التحريات إلا أنها رفضت الحضور والإبلاغ خشية علي نفسها نظرا لترددها علي الساحل الشمالي بصفة مستمرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

تم تحرير المحضر اللازم أحوال الحمام إرفاقا بالمحضر الأصلي وجاري عرض المتهم علي النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الثاني الهارب بالتنسيق مع أمن الإسكندرية .