وصول خبراء المفرقعات لمكان الحادث بالدقي .. والامن تمشط المنطقة المحيطة

وصل منذ قليل الى مكان الحادث خبراء المفرقعات الى مكان الحادث، فيما انتشرت قوات الامن بمحيط قسم الدقي للوقوف على ملابسات الحادث، والكشف عن المواد المستخدمة في تصنيع القنبلة، وتقوم القوات حاليا بتميشيط المنطقة بحثًا على أي متفجرات أخرى، بواسطة الكلاب البوليسية.

يذكر ان قد إرتفع عدد الاصابات الناتجة عن انفجار قنبلة بداية الصنع بنفق العجوزة الى اثنين، وهما ضابط وأمين شرطة .

كان قد اصيب ضابط شرطة في انفجار قنبلة أسفل نفق العجوزة .

كان مجهولان قبل قليل، فجرا قنبلة صوت أسفل نفق العجوزة، فيما ألقى عدد من الأهالي القبض على مرتكبي الحادث، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة الدقي.