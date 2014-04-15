خمس حركات أمازيغية بالجزائر تعلن مشاركتها في مسيرة بباتنة وتيزي أوزو



> أعلنت خمس حركات أمازيغية بالجزائر مشاركتها في المسيرة المرتقبة اليوم الثلاثاء في ولاية باتنة والتي دعا الى تنظيمها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فى إطار ذكرى الربيع الأمازيغي بكل من ولايتي باتنة وتيزي أوزو.

والحركات التى اعلنت المشاركة حتى الآن هي “نصر أوراس أمقران” و”بركات باتنة” و”الحركة الثقافية الأوراسية” و”بزايد” و”الأوراس”.

وقرر منظمو المسيرة الانطلاق من أمام جامعة الحاج لخضر بباتنة وعبور الشارع الرئيسي للمدينة وصولا إلى ساحة الشهداء بطريقة سلمية وهادئة .. كما قام حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بتعليق ملصقات بشوارع مدينة باتنة تدعو إلى المسيرة بشعار “المقاطعة من أجل إعادة التأسيس الوطني”.

تأتي دعوة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لهذه المسيرة بباتنة وغيرها، بعد أن دعا المكتب الاقليمي للحزب بولاية تيزي أوزو بداية الشهر الماضي إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء نداءات التجمهر والاعتصام ضد العهدة الرابعة لأن ذلك وسيلة لتمرير مرشح آخر من النظام .. حسب بيان الحزب مضيفا أن الصراع فى هرم السلطة هو بين جماعات المصالح ويتم إذكاؤه عبر الشارع لتغليب طرف على آخر بينما يتبنى الحزب مطلب التغيير الجذري للنظام.

> أ ش أ