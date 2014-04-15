الغواصة الآلية (بلوفين 21) توقف مهمتها الأولى في البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة

أوقفت الغواصة الآلية (بلوفين 21) اليوم الثلاثاء مهمتها الأولى بالبحث في أعماق المحيط الهندي عن حطام طائرة البوينج 777 التابعة للخطوط الجوية الماليزية ، وذلك بعد أن تجاوزت العمق المحدد لها ، وهو 4.5 كيلومتر.

وذكر بيان صادر عن (المركز المشترك لتنسيق الوكالات) المكلف بإدارة عمليات البحث عن الطائرة ، أنه بعد قرابة ست ساعات من بدء المهمة ، بلغت (بلوفين 21) عمقها الأقصى (4500 متر) وعادت إلى السطح.

وأضاف بيان المركز أن “البيانات التي جمعتها خلال ساعات البحث الست هذه يتم الآن استخراجها وتحليلها”، وذلك في محاولة لفك لغز فقدان الطائرة الذي أطلق أكثر عمليات البحث والإنقاذ تكلفة في تاريخ الرحلات الجوية.

> والغواصة (بلوفين 21) على هيئة طوربيد وطولها 93ر4 متر، وتستخدم عادة لأخذ عينات من قاع البحار خلال عمليات البحث أو انتشال حطام أو البحث عن الآثار، أو لرسم خرائط المحيطات ، بالإضافة إلى عمليات رصد الألغام المائية.

أ ش أ