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شكر لخادم الحرمين من وزير العدل على إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري

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    رفع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى باسم مرفق العدالة شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على إنشاء "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، الذي صدرت بشأنه موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس الاثنين في الرياض.

وعد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء هذا المركز إضافة مهمة للمنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية في سياق تفعيل البدائل الشرعية لفض المنازعات التي تتوخى تحقيق الإرادة الحرة لأطراف النزاع في اختيار حكام القضية ورعاية خصوصيتها والسرعة في إنهائها، إضافة إلى تخفيف الأعباء القضائية عن المحاكم بهذا الخيار الشرعي الذي يمثل في بعده المؤسسي عملاً استقرت عليه العديد من الدول في استشرافها لمزايا التحكيم المنوه عنها، وهي في الجملة مناط الاحتفاء الشرعي بهذا الخيار المهم، وأكد معالي وزير العدل أن المركز يعد نقلة نوعية في تحديث منظومة العدالة بما يخدم المصلحة الشرعية على ضوء الإيجابيات والضمانات المشار إليها في تراتيب إنشائه.

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