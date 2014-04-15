بالفيديو.. سعد الهلالي عن نشر «الإخوان» فيديوهات مدرب المحلة: يجب جلدهم

قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقة بجامعة الأزهر، إن عقوبة من يروج الفاحشة الجلد وعدم قبول شهادته، في معرض تعليقه على واقعة نشر «الإخوان» صور وفيديوهات لمدرب المحلة في مواضع مخلة للآداب.

وأضاف «الهلالي» في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «القاهرة اليوم»، مساء الإثنين: إن تكرار الخبر الفاحشة وجزاء، حسبما قال الفقهاء والمفسرون، من يرمون المحصنات بالفحش يكون الجلد ولا يقبل لهم شهادة»

وجاءت إجابة «الهلالي» في رده على سؤال «أديب» حول «هل من الممكن استخدام نتائج حلال في تحقيق حاجات حلال.. الإخوان عندما استخدموا العبارة المسيئة (الهاشتاج المسيء للمشير عبد الفتاح السيسي)، لما حد قالهم دي كلمة فاحشة حلولها بدعوى إنه ضد الظلم والظالمين وعملوا موقع للمحلة عشان الناس تخش يتفرجوا على صور عريانة وجنبها صورة رابعة».