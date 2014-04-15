بالصور.. "روى" و"شحيبر" جنديان مجهولان لكشف المفرقعات بجامعة القاهرة

"شحيبر".. أول كلب حراسة يدخل جامعة القاهرة لتمشيط الحرم الجامعى بحثا عن المفرقعات والقنابل بعد الاستعانة به من أكاديمية الشرطة، حيث أطلق عليه هذا الاسم أفراد الأمن الإدارى بالجامعة.

وأكد مصدر أمنى بالجامعة أن "شحيبر" تم اختباره فور مجيئه من الأكاديمية ولديه قدرة عالية فى الكشف والبحث، مشيرًا إلى أنه يتمكن من الصعود على الأشجار ويستطيع العمل لمدة أربع ساعات متواصلة.

ويسلم "شحيبر" الراية للكلب الثانى "روى" بعد رحيله، حيث أكد المصدر أن الجامعة فى طريقها لاستئجار 4 كلاب أخرى لتمشيط الحرم الجامعى والبحث عن المفرقعات، حيث يتواجد بالجامعة اثنين من المدربين يمشطان بالكلاب المبانى وساحات الحرم ولا يتم استخدام كلب الحراسة فى تفتيش السيارات إلا فى الحالات القصوى حفاظاً على حاسة الشم.

وأشار المصدر، إلى أن الجامعة فى طريقها لتخصيص مكان آمن لإقامة "شحيبر وروى" داخل الحرم الجامعى، حيث إنهما ينتقلان لأكاديمية الشرطة بعد انتهاء اليوم الدراسى ليعودان بالتناوب فى صباح اليوم التالى.