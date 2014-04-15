أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. "روى" و"شحيبر" جنديان مجهولان لكشف المفرقعات بجامعة القاهرة

Google+ Print

"شحيبر".. أول كلب حراسة يدخل جامعة القاهرة لتمشيط الحرم الجامعى بحثا عن المفرقعات والقنابل بعد الاستعانة به من أكاديمية الشرطة، حيث أطلق عليه هذا الاسم أفراد الأمن الإدارى بالجامعة.

وأكد مصدر أمنى بالجامعة أن "شحيبر" تم اختباره فور مجيئه من الأكاديمية ولديه قدرة عالية فى الكشف والبحث، مشيرًا إلى أنه يتمكن من الصعود على الأشجار ويستطيع العمل لمدة أربع ساعات متواصلة.

ويسلم "شحيبر" الراية للكلب الثانى "روى" بعد رحيله، حيث أكد المصدر أن الجامعة فى طريقها لاستئجار 4 كلاب أخرى لتمشيط الحرم الجامعى والبحث عن المفرقعات، حيث يتواجد بالجامعة اثنين من المدربين يمشطان بالكلاب المبانى وساحات الحرم ولا يتم استخدام كلب الحراسة فى تفتيش السيارات إلا فى الحالات القصوى حفاظاً على حاسة الشم.

وأشار المصدر، إلى أن الجامعة فى طريقها لتخصيص مكان آمن لإقامة "شحيبر وروى" داخل الحرم الجامعى، حيث إنهما ينتقلان لأكاديمية الشرطة بعد انتهاء اليوم الدراسى ليعودان بالتناوب فى صباح اليوم التالى.

1%20(1).jpg

G534cb7b568060.jpg

G534cb7b598f6d.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365