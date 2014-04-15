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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة شمالا.. والعظمى فى القاهرة 29 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة شمالا.. والعظمى فى القاهرة 29 درجة الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة شمالا.. والعظمى فى القاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً مائل للبرودة ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة غربا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد وخليج السويس.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 29 درجة مئوية والصغرى 15 درجة، وتبلغ العظمى على الإسكندرية 25 درجة مئوية والصغرى 14 درجة، فى حين تصل العظمى على أسوان 38 درجة مئوية والصغرى 20 درجة.

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