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مدير مركز "بصيرة": الحكومة بحاجة لمراكز بحثية لقياس الرأى العام

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مدير مركز "بصيرة": الحكومة بحاجة لمراكز بحثية لقياس الرأى العام مدير مركز "بصيرة": الحكومة بحاجة لمراكز بحثية لقياس الرأى العام

أكد ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة لبحوث الرأى العام ووزير الاتصالات الأسبق، إن بحاجة لمركز لقياس الرأى العام لمعرفة ما يريده الجمهور، وقياس توجهات المواطنين نحو القوانين التى تريد الحكومة سنها، أو القرارات التى تصدرها.

وأضاف "عثمان"، فى حواره ببرنامج "باختصار" مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، مساء أمس الاثنين، أن قياس الرأى العام يُشعِر المواطن بأنه يشارك فى حكم البلاد، ويطمئن إلى أنه صاحب هذا البلد.

وأكد مدير مركز بصيرة، ضرورة لجوء الحكومة لمراكز قياس رأى عام غير حكومية، إذا كان السؤال متعلقاً بتقييم رئيس الوزراء.

وتابع عثمان، أن وسائل الإعلام المصرية تبالغ فى تناول بعض الموضوعات دون الاعتماد على حقائق وأرقام حقيقية.

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