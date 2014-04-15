بالفيديو.. مشادة بين محافظ القليوبية ويوسف الحسينى بسبب القمامة

حدثت مشادة كلامية بين الإعلامى، يوسف الحسينى، والمهندس أحمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، فى برنامج السادة المحترمون، بعد أن عرض وناقش البرنامج المحافظ بشأن التعديات وتجمع أكوام القمامة بشارع أحمد عرابى، بشبرا الخيمة، ورد المحافظ أن هناك جهودا تبذل فى الشارع، مشيرا إلى أنه ينبغى عليهم نقل الصورة كاملة، معبرا عن ذلك بقوله "مش تعلقوا وتنبسطوا من خلال إبراز الجانب السلبى"، مشددا على العمل فى حدود المتاح، و"عليكم أن تشكرونا".

وأضاف المحافظ، أن الصورة قد تكون قديمة، مشيرا إلى أن الشارع طوله 6 كيلو مترات، فقاطعه الحسينى بقوله "إن التصوير من 3 أيام"، فرد المحافظ: أنا قلت المعلومة اللى عندى وأكتر من كدة مش حاتكلم"، فقاطعه الحسينى "وإحنا مش حنتكلم معاك وباى باى"، متسائلا هل المطلوب أن نشكر ولا نعلق؟.

وأكد "الحسينى"، للمحافظ أن هناك تقصيرا، مشيرا إلى أنه لو اعتقد أنه سيقصر فى عمله، ولا يكون هناك تعليق من الإعلام فهذه مصيبة، مشددا على أنه لو كانت هناك تصورات للمحافظ بأنه "عمل اللى عليه" فهذا خطأ، مشيرا إلى أن المحافظ غير كلامه فى الإجابة.

ورد "الحسينى"، على مقولة المحافظ "علقوا وانبسطوا"، بقوله "إحنا مش تلامذة ولا يقال لنا علقوا وانبسطوا، لأننا حين نرى شيئا لم ينجز فلابد أن نعلق".

يذكر أن يوسف الحسينى أثناء الحوار قال "يا دين النبى" وأمسك برأسه.