أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - مرتضى: ميدو أخطأ ولكن .. مدرب دجلة ' بودي جارد ' .. والحضري يلم نفسه

Google+ Print
بالفيديو - مرتضى: ميدو أخطأ ولكن .. مدرب دجلة ' بودي جارد ' .. والحضري يلم نفسه بالفيديو - مرتضى: ميدو أخطأ ولكن .. مدرب دجلة ' بودي جارد ' .. والحضري يلم نفسه

هاجم مرتضى منصور الجميع في أزمة التصريحات بين الزمالك ووادي دجلة التي اندلعت اليوم.

وقال مرتضى في مداخلة هاتفية لقناة (النهار ) "ميدو أخطأ وسيتم محاسبته، ولكن هشام زكريا لا يصلح إلى بودي جارد في كباريه".

وأضاف مرتضى "الحضري عامل عنتر؟ يجب أن يتحدث عن الزمالك باحترام وإلا أخبرته بكل فضائحه".

وأكمل "رئيس دجلة تحدث معي واعتذر لي عما حدث وانتهى الأمر، وعلى الصغار ألا يتكلموا بعد ذلك".

واتهم مرتضى الإعلامي أحمد شوبير بأنه سبب الفتنة وهو من أشعل الأمر من البداية.

بداية الأزمة

وكانت أزمة قد اندلعت عندما صرح مدرب دجلة أن بعض لاعبي الزمالك يريدون اللعب في فريقه.

ورد ميدو عبر تويتر قائلا "من يريد ترك الزمالك والانتقال إلى دجلة يجب الكشف على قواه العقلية".

ليرد مدرب دجلة أن ميدو يسيئ للاعبيه ويحاول تقليد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي ولكنه فشل.

قبل أن يرد عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة قائلا "دجلة هو أكثر أندية مصر احترافية، ومن يقبل اللعب تحت قيادة ميدو هو المختل عقليا".

شاهد تصريحات مرتضى منصور من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك