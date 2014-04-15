بالفيديو - مرتضى: ميدو أخطأ ولكن .. مدرب دجلة ' بودي جارد ' .. والحضري يلم نفسه

هاجم مرتضى منصور الجميع في أزمة التصريحات بين الزمالك ووادي دجلة التي اندلعت اليوم.

وقال مرتضى في مداخلة هاتفية لقناة (النهار رياضة) "ميدو أخطأ وسيتم محاسبته، ولكن هشام زكريا لا يصلح إلى بودي جارد في كباريه".

وأضاف مرتضى "الحضري عامل عنتر؟ يجب أن يتحدث عن الزمالك باحترام وإلا أخبرته بكل فضائحه".

وأكمل "رئيس دجلة تحدث معي واعتذر لي عما حدث وانتهى الأمر، وعلى الصغار ألا يتكلموا بعد ذلك".

واتهم مرتضى الإعلامي أحمد شوبير بأنه سبب الفتنة وهو من أشعل الأمر من البداية.

بداية الأزمة

وكانت أزمة قد اندلعت عندما صرح مدرب دجلة أن بعض لاعبي الزمالك يريدون اللعب في فريقه.

ورد ميدو عبر تويتر قائلا "من يريد ترك الزمالك والانتقال إلى دجلة يجب الكشف على قواه العقلية".

ليرد مدرب دجلة أن ميدو يسيئ للاعبيه ويحاول تقليد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي ولكنه فشل.

قبل أن يرد عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة قائلا "دجلة هو أكثر أندية مصر احترافية، ومن يقبل اللعب تحت قيادة ميدو هو المختل عقليا".

شاهد تصريحات مرتضى منصور من هنا