برنامج "باختصار" يحتفل بالذكرى الـ888 لميلاد "ابن رشد"

احتفل الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، مقدم برنامج "باختصار" عبر شاشة "المحور" الفضائية، مساء أمس الاثنين، بالذكرى الـ888 لميلاد العالم والفيلسوف العربى ابن رشد.

وقال عبد الفتاح: "المجتمعات العربية تعيش الآن فى (مية البطيخ)، تلاقى الواحد منهم بياخد موقف وبعد كده يدور على المعلومات التى تؤيد وتدعم موقفه وقراره".

وقال: إن "ابن رشد" استطاع حل معضلة تاريخية، ظل الغرب قرونا لا يستطيعون حلها، وهى العلاقة بين النص والعقل، وانتصر للعقل، مضيفا "لولا العقل لما كان النقل".

وأضاف: "ابن رشد ميز بين صحيح النقل وصحيح العقل، فهناك أمور دنيوية العقل يرفضها، ففى هذه الحالة لا يصح أن تقول لى النقل بيقول كذا، وهذا الأمر لا يتعلق بأمور الآخرة والغيبيّات".

وأشار معتز عبد الفتاح إلى أن الدول الغربية تحتفى بـ"ابن رشد وتعتبره واضع بذرة تأسيس الحضارة الغربية، فى الوقت الذى تجد قلة قليلة من العرب يعرفون من هو ابن رشد".

وتناول عبد الفتاح شرح نظرية "القبعات الست للتفكير" للدكتور إدوارد دى بونو، وقال إن القبعة البيضاء التى تشير للعقل والمنطق والتفكير الموضوعى، والحمراء التى تشير إلى القلب والعاطفة، والقبعة السوداء التى تشير للتشاؤم، والقبعة الصفراء الدالة على التفاؤل، والقبعة الخضراء التى تشير للتفكير الابتكارى، وتقدم أفكارا لا يقدمها أحد من قبل، والقبعة الزرقاء التى تشير للتخطيط.

وأكد الدكتور معتز عبد الفتاح أن شعوب المجتمعات المتخلفة تخشى الحاكم وصانع القرار وتؤيد قراراته، مشيرًا إلى أن "المجتمعات اللى إحنا عايشين فيها دى مجتمعات مية بطيخ (هَتّيفة)، كل واحد عايز يطلع يعترض وخلاص قبل ما يفكر".

ابن رشد هو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد (14 إبريل 1126م 520 هـ - 10 ديسمبر 1198م595 هـ) ولد فى قرطبة هو فيلسوف، وطبيب، وفقيه، وقاض مسلم نشأ فى أسرة عرفت بالمذهب المالكى، حفظ موطأ مالك، وديوان المتنبى ودرس الفقه والعقيدة ويعد من أهم فلاسفة الإسلام الذين دافعوا عن الفلسفة وتعرض آخر حياته لمحنة، حيث اتهمه علماء الأندلس والمعارضون له بالكفر والإلحاد ثم أبعده أبو يعقوب يوسف إلى مراكش وتوفى فيها.

ومن مؤلفاته "مختصرات وجوامع" و"شروح كبرى" و"تلخيص الجمهورية 1177" وهو تلخيص لجمهورية أفلاطون و"تهافت التهافت" و"شرح البرهان".