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"فرسان الميدان" تثنى على "اليوم السابع" لتعيين الصحفيين الميدانيين

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"فرسان الميدان" تثنى على "اليوم السابع" لتعيين الصحفيين الميدانيين "فرسان الميدان" تثنى على "اليوم السابع" لتعيين الصحفيين الميدانيين

أثنت حركة فرسان الميدان على قرار الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع" بتعيين جميع الصحفيين الميدانيين والتأمين عليهم فى كبرى شركات التأمين.

وطالب محمد لاشين، مؤسس الحركة، فى تصريحاتٍ صحفية، كل الصحف والمواقع بأن تحذوا حذو "اليوم السابع" حفاظًا على الزهور التى تتساقط فى تظاهرات الإخوان سواء فى الجامعة أو خارجها.

وشدد لاشين على ضرورة فتح تحقيق عاجل فى إصابة الزميل خالد حسين محرر "اليوم السابع"، لمعرفة ملابسات الحادث، على أن تعلن النتيجة للرأى العام بشفافية كاملة.

وطالب لاشين بعقد لجنة عاجلة واستثنائية لقيد الصحفيين الميدانيين واختتم تصريحاته بتمنيه والدعاء هو وكل أعضاء الحركة بالشفاء للعاجل لمحرر "اليوم السابع" وأن يحقن الله دماء المصريين.

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