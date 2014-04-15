"العاملين بالكهرباء" تشيد باستجابة الشركة القابضة للتفاوض معهم

أشاد أحمد محب أمين عام النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء والطاقة باستجابة المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لمطلب العاملين بالقطاع، للتفاوض معهم بمقر وزارة القوى العاملة لعرض مطالبهم كاملة.

وأضاف محب فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن المهندس جابر الدسوقى أرسل ممثلا عن الشركة لحضور جلسة التفاوض مع العاملين، لعرض مطالبهم على الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لافتًا إلى أن ممثل "القابضة" أعلن موافقته المبدئية على العديد من مطالبهم ووعدهم بعرضها على المسئولين لتنفيذها.

وأشار محب إلى أن جلسة التفاوض الثانية ستكون بمقر وزارة الكهرباء ليتمكن قيادات الوزارة من حضور الجلسات وسرعة اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن العاملين بالقطاع شعروا بالفرحة لبدء استجابة القيادات لمطالبهم والتفاوض معهم بعكس ما كان يحدث فى عهد الوزير السابق.