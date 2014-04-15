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ثروت الخرباوى: مهدى عاكف اعتَّرف بامتلاك الإخوان 10 آلاف مقاتل

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ثروت الخرباوى: مهدى عاكف اعتَّرف بامتلاك الإخوان 10 آلاف مقاتل ثروت الخرباوى: مهدى عاكف اعتَّرف بامتلاك الإخوان 10 آلاف مقاتل

قال ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى المنشق، إن مرشد الجماعة السابق مهدى عاكف، اعترف عام 2006 بنقابة الصحفيين أن لديهم 10000 مقاتل مستعدون للدفاع عن فكرهم، مؤكدا أن العديد من الكتائب القتالية داخل الإخوان تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية فى ، لافتا إلى أن من يمارس أعمال إرهابية ينتمى إلى الجماعة، حيث تلقى تدريبات لإثارة الشغب والعنف وزعزعة أمن واستقرار المجتمع.

وأضاف "الخرباوى"، معلقا على زيارة الوفد الإنجليزى إلى القاهرة، خلال حوار تليفزيونى لبرنامج "صوت الناس"، الذى يذاع عبر قناة المحور، أن الوفد جاء إلى مصر لمعرفة إذا كانت الجماعة سلمية أم إرهابية، مشيرا إلى أن الإخوان لا يمكنها إجراء أى عمليات عنف أو إرهاب ضد بريطانيا، لأن بريطانيا دعمت حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابى.

وأشار القيادى الإخوانى المنشق، إلى أن الشعب كان متعاطفا مع الجماعة قبل ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه فقد ثقته فى الإخوان بعد مرور وعود الـ100 يوم من حكم الرئيس السابق محمد مرسى.

وأوضح "الخرباوى"، أن الإخوان يقطعون الصلة بمن يخرج عنهم نهائيا، مؤكدا أن الشعب المصرى يكره الجماعة الآن كرها غير طبيعى، عدا المغرر بهم عن طريق الشعارات الدينية، مؤكدا أنهم موجودون ولكن بنسبة قليلة.

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