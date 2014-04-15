أحلام وراغب يقتحمان مؤتمر هيفا وهبي في الـ MBC

في مؤتمر صحفي ضخم جمع صحافيين من مختلف الدول العربية في بيروت، أطلقت مجموعة MBC برنامجها الجديد your face sounds familiar "شكلك مش غريب"، الذي اشترت المجموعة حقوقه من شركة "إنديمول" العالمية، والذي سينطلق عرضه مساء السبت المقبل على شاشتي MBC4 و MBC مصر.

فكرة مبهمة

العنصر الرئيسي في المؤتمر كان حضور الفنانة هيفا وهبي، عضو لجنة التحكيم التي تتألف منها إضافة إلى الفنان الشعبي حكيم والمخرج محمد سامي، إلا أنّ الناطق الإعلامي باسم المجموعة مازن حايك، عرف كيف يوزّع الأدوار بين كل المشاركين في المؤتمر، فتكلم الجميع، وتحدّثوا عن تفاصيل البرنامج، إلا أنّ الفكرة تبقى مبهمة وغير مفهومة إلى حين عرض البرنامج.

باختصار البرنامج قائم على ثمانية مشتركين يقومون على مدى عشر حلقات بتجسيد شخصيات مطربين شهيرين على المسرح، مع ديكور ضخم واستعراضات تحمل توقيع المخرج طوني قهوجي، ويتضمن البرنامج مباراة بين المشتركين الثمانية، ومن يحصل على اللقب يقدم المبلغ الذي جمعه إلى الجمعيات الخيرية.

المشتركون النجوم

أما المشتركون فليسوا مجرد هواة تقليد، بل هم من نجوم العالم العربي، مثل الممثلة ديمة قندلفت، الممثلة ميس حمدان، المطربة باسمة، الأميركية جينيفير نجمة Arabs got talent، الممثل عبد المنعم العمايري، الممثل تامر عبد المنعم، الفنان وائل منصور والإعلامي خالد الشاعر.

وقد أكد المشتركون أنّهم تخوفوا من التجربة في بداية الأمر، لأنها جديدة كلياً عليهم، وقد بدت ميس حمدان أكثر ارتياحاً لمسألة تقليد النجوم على المسرح، لأنّ التقليد واحداً من الأمور التي تبرع فيها، وأكدت أنّ تقمص دور الفنانة التي ستقلدها في البرنامج لناحية الشكل الخارجي، سيساعدها في مهمتها.

أما ديمة قندلفت، فاعتبرت أنّ ما تخوضه اليوم هو مغامرة، لأنّها لم تغنّ في السابق، بالتالي فعليها استخدام ما تعلمته من عملها في مجال التمثيل لتوظيفه في مجال الاستعراض، وهو ما وافقها عليه زميلها عبد المنعم العمايري، أما خالد الشاعر فاعتبر أن الإعلامي بداخله ممثل يستطيع أن يتقمص كل يوم حالة يطل فيها على المشاهدين وقام بغناء مقطع من أغنية "سواح" للراحل عبد الحليم حافظ ليثبت قدرته على الغناء، إلا أنه وقع في فخ النشاز.

استبعاد أحمد السقا

الفنانة هيفا وهبي نفت في رد على الصحافيين أن يكون لها دور في الاتفاق مع الفنان حكيم الذي شاركها أغنية فيلم "حلاوة روح"، والمخرج محمد سامي الذي تصوّر معه مسلسلها الجديد "كلام على ورق"، وقالت إنّ الأمر جاء بمحض الصدفة، في حين أكد حكيم أن الاتفاق معه تمّ قبل غناء أغنية الفيلم.

وأشارت هيفا إلى أنها ستقدم استعراضاً في الحلقة الأولى من البرنامج تجسد فيه شخصية تحبها، ولم تفصح عن اسم الشخصية، إلا أن كثيرين تكهّنوا أن تكون الفنانة العالمية مارلين مونرو.

ولم تبد هيفا متخوّفة من ظهورها المكثف على التلفزيون في البرنامج مساء كل سبت، على أن تظهر بعده مباشرة في مسلسل يومي يعرض طيلة شهر رمضان.

الناطق الرسمي باسم مجموعة MBC مازن حايك، نفى ما تردد عن استبعاد الفنان أحمد السقا من لجنة التحكيم في اللحظات الأخيرة، وقال إنّ أي إعلان من قبل المجموعة عن التعاقد مع السقا لم يصدر، بالتالي فالمجموعة لا يعنيها الرد على ما أثير في هذا الخصوص.

أحلام حاضرة في المؤتمر

ولم يخل المؤتمر من أسئلة عن أسباب انسحاب راغب علامة من Arab Idol، وتحدي الفنانة أحلام لمازن حايك شخصياً عندما أكدت أنها عندما قالت إن طلباتها أوامر كانت تقصد MBC نفسها فقال حايك إنه كان يفضّل عدم الإجابة على هذا الموضوع لأن المؤتمر مخصص للبرنامج الجديد، إلا أنه أكد أنه سيجيب كي لا يتهم بالتهرب، وهو ما أصرت عليه هيفا التي قالت إنها تريد سماع إجابة مازن الذي قال "إذا كانت أحلام تقصد الناحية المتعلقة بحجز الفنادق، أو الأمور الضرورية لتسيير العمل، فكل الفنانين طلباتهم أوامر، أما إذا كانت تقصد الناحية المتعلقة بسياسة المحطة البرامجية، أو اختيار أعضاء لجنة التحكيم، فلا أحد يأمر المحطة".

مشاهدات على هامش المؤتمر:

_كان من المقرر أن ينطلق المؤتمر في الساعة السابعة، إلا أنه تأخر حتى الساعة الثامنة والنصف، وقد اعتذر حايك عن التأخير وبرره بأمور تقنية في اللحظات الأخيرة.

_بدأ المؤتمر مع الفنان طوني أبو جودة مقدم البرنامج الذي شرح باختصار أسس البرنامج، ثم قدّمت فرقة "سيما" الفائزة بالموسم الثاني من برنامج Arabs got talent استعراضاً، بعدها دخل الفنانون ليبدأ المؤتمر.

_معظم الأسئلة كانت مجرد مجاملات من صحافيين للفنانين، ولمجموعة MBC وقد اعترض أحد الزملاء الخليجيين على تخصيص الفنان المصري تامر عبد المنعم تحية خاصة للصحافيين المصريين، عوضاً عن تحية كل الزملاء العرب.

_بعد انتهاء حفل العشاء الذي تلا المؤتمر جلست هيفا وهبي إلى طاولة الصحافيين، ودار حديث معها عن البرنامج وفيلم "حلاوة روح"، فضلاً عن رد خاص وجهته إلى زميلتها إليسا تتابعون تفاصيله غداً في "سيدتي نت".

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