ماذا يربط أنغام بمحمد حماقي بعد خبر زواجها السري من أحمد عز؟

صورة جديدة نشرتها الفنانة أنغام على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تجمع ابنها "بودي"، كما قالت، والفنان محمد حماقي. وتأتي هذه الصورة لتؤكّد خبر تعاونها مع محمد حماقي، للمرة الأولى، في ألبومها الجديد، حيث ستغنّي أغنية من تلحينه، تخرج عن السياق الرومانسي الكلاسيكي الخاص بها!

أغنية كما ذكرت المصادر ستكون بصبغة محمد حماقي الموسيقيّة، برغم أنها ستكون من خلال حنجرة وإحساس أنغام، ما سيُشكل بطبيعة الحال تجربة جديدة ومهمّة لـ أنغام، التي تسعى في الفترة الأخيرة لإعادة تقديم نفسها إلى الجمهور بأسلوب يختلف عمّا اعتادت عليه قبل ذلك. وما يدلّ على ذلك تحقيق أغنيتها الـ "سينغل" التي أطلقتها قبل أربعة أشهر "أجمل مكان" نسبة مشاهدة مرتفعة على موقع يوتيوب تعدّت الـ 1.800.000 مشاهدة.

على نفس الخطّ، تواصل أنغام إنجاز ألبومها المصري الجديد الذي سيكون "مفاجأة"، كما صرّحت لـ "سيدتي نت"، حيث ستغنّي للمرة الأولى أغنية باللهجة اللبنانية، من كلمات كاترين معوض، ومن ألحان هشام بولس. وتعلّل أنغام سبب إقدامها على هذه الخطوة، بعد تردّد طويل، بالقول: "شجّعتني شيرين كثيراً على الغناء باللهجة اللبنانية، بعد نجاح تجربتها في إعادة غناء أغنيات لبنانيّة خلال حفلاتها".

وبالعودة إلى صفحة أنغام على موقع "إنسغرام"، تُطالعنا صورٌ لها مرسومة، وإلى جانبها عبا: "تسلم المواهب المحترمة" بعد أن حصلت الصور الثلاث على عدد كبير من الـ likes. ويصبّ هذا الأمر في محاولة دعم fans أنغام لنجمتهم، بعد أن تسرّبت أخبار عن زواجها سراً من الفنان أحمد عز، تعاملت معها أنغام بتجاهلٍ، في محاولة لتمرير العاصفة، وحتى لا يُقحم اسمها في القضية العالقة بين أحمد عز وزينة. وهذا ما رفضت التعليق عليه أنغام جملة وتفصيلاً في دردشة "سيدتي نت" معها عبر الهاتف.

من ناحية أخرى، قالت أنغام إنّها تركّز في المرحلة الحالية على حياتها الفنية، بغضّ النظر عن كلّ الصخب الدائر حولها. أمّا في ما يتعلّق بالتمثيل، فقد أبدت حرصاً شديداً في خياراتها التمثيليّة، سواء في التلفزيون أو السينما، بعد نجاح مسلسلها "في غمضة عين"، الذي عرض في عام 2013 المنصرم. وتقول: "عرض عليّ الكثير من النصوص التلفزيونية، لكنني اعتذرت عنها جميعاً لافتقادها إلى الجاذبية التي تدفعني للعودة إلى الشاشة الصغيرة من جديد".

إذاً، يبدو أنّ عام 2014 سيكون دسماً بالنسبة لـ "أنغام"، ومليئاً بالأعمال، بعد أن ابتعدت قليلاً عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة!

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