بالصور.. قاعدة دفاع جوي أمريكية مستوحاه من الأهرامات المصرية

يقع “الهرم” الأمريكي في منطقة ريفية من مدينة نيكوما التابعة لولاية داكوتا الشمالية في الولايات المتحدة. وتم بناؤه في أثناء فترة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي كقاعدة عسكرية وكجزء من منظومة الدفاع الجوي.

تم تصميم الهرم ليستكشف الأخطار الجوية في جميع الإتجاهات والتي قد تشكل تهديداً للولايات المتحدة. وبشكل خاص، الصواريخ السوفيتية التي قد تستهدف الداخل الأمريكي. واستكمل بناء هذه القاعدة العسكرية عام 1975، واحتوت على صواريخ قصيرة المدى وأخرى مضادة للصواريخ الباليستية، وجميعها مثبتة على منصات إطلاق تحت الأرض. كما أن بنية الهرم مزودة برادارات وتقنيات استكشاف متطورة جدا، وشكله الهندسي يشبه إلى حد كبير الأهرامات المصرية، دون الجزء العلوي منها. ويشكل بدوره جزءاً من قاعدة دفاع عسكرية أطلق عليها اسم “ستانلي آر مايكلسن”.

وفي 10 فبراير من عام 1976 تم تعطيل الموقع رسميا، بعد أقل من عام من بداية عمله. ويحتفظ الكونغرس الأمريكي في مكتبته بمجموعة صور قديمة للموقع تم التقاطها بعدسة المصور بينجامين هالبيرن.