بالصور .. طلاب كلية ” أسنان ” بجامعة قناة السيوس ينظمون مهرجان الأٌسر

نظم طلاب كلية طب الاسنان بجامعة قناة السويس بالاسماعلية أمس حفل مهرجان الاسر بمشاركة 5 أسر المتواجدة بالكلية .

وقد المشاركون عدد من الفقرات الترفيهية والغناسة والفنية وجموعة من المسابقات المختلفة التي اذافت البهجة والسرور على الطلاب .

وكان الـ 5 اسر المنظمين للمهرجان هم :” True Dentist - الكلمه كلمتنا - Tight light - صناع الحياة - تكاتف ” ، حيث قدمت اسرة ” True Dentist ” فقرة الماراثون و اسرة “ الكلمه كلمتنا ” فقرة تراثنا ” و اسرة “ Tight light قدمت ” فرقة التوكيل الريكوردز ” ، وقدمت اسرة صناع الحياه ” فقرة “ المولد “ تكاتف” بعمل حملة التبرع بالدم وفريق Triple effect” .

يذكر ان هذه المرة الثانية التي يقام فيها مهرجان الاسر بكلية طب الاسنان ، حيث شارك الكلية العام الماضي فى مهرجان الاسر على مستوى الجامعة وفازت بالمركز الثاني .