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بالصور .. طلاب كلية ” أسنان ” بجامعة قناة السيوس ينظمون مهرجان الأٌسر

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بالصور .. طلاب كلية ” أسنان ” بجامعة قناة السيوس ينظمون مهرجان الأٌسر بالصور .. طلاب كلية ” أسنان ” بجامعة قناة السيوس ينظمون مهرجان الأٌسر

نظم طلاب كلية  طب الاسنان بجامعة قناة السويس بالاسماعلية  أمس حفل مهرجان الاسر بمشاركة 5 أسر المتواجدة بالكلية .

وقد المشاركون عدد من الفقرات الترفيهية والغناسة والفنية  وجموعة من المسابقات المختلفة التي اذافت البهجة والسرور على الطلاب .

وكان الـ 5 اسر المنظمين للمهرجان هم :”  True Dentist  - الكلمه كلمتنا - Tight light - صناع الحياة - تكاتف ” ، حيث قدمت اسرة ” True Dentist  ” فقرة الماراثون و اسرة “ الكلمه كلمتنا ” فقرة تراثنا ” و اسرة “ Tight light  قدمت ” فرقة التوكيل الريكوردز ” ، وقدمت اسرة صناع الحياه ” فقرة “ المولد “ تكاتف”  بعمل حملة التبرع بالدم وفريق Triple effect” .

يذكر ان هذه المرة الثانية التي يقام فيها مهرجان الاسر بكلية طب الاسنان ، حيث شارك الكلية العام الماضي فى مهرجان الاسر على مستوى الجامعة وفازت بالمركز الثاني .

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