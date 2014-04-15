“الوطنية للتغيير”: تكرار استهداف الصحفيين تهديد خطير لحق الشعب في المعرفة.

استنكرت الجمعية الوطنية للتغيير استهداف الصحفيين ومندوبي وسائل الاعلام المختلفة أثناء تغطيتهم الاحداث اليومية وخاصة المظاهرات التي تنظمها جماعة الاخوان الإرهابية والجماعات التكفيرية المتحالفة معها .

وطالبت الجمعية بسرعة إلقاء القبض على المسئولين عن إطلاق النار على محرر اليوم السابع وزملائه في أحداث جامعة القاهرة ، وكذلك توفير وسائل الحماية اللازمة للمحررين الذين يغطون الأحداث ميدانيا.

وقال أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن تكرار استهداف الصحفيين والمحررين الميدانيين والاعتداء عليهم بشتى الطرق وخاصة بالرصاص الحي يشكل تهديدا خطيرا للحق في الحياة ولحرية الصحافة والإعلام ، وحق الشعب في المعرفة.

وطالب المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير بسرعة اعتقال ومحاكمة المتورطين في العدوان على الصحفيين سواء في أحداث جامعة القاهرة أو فيما سبقها من أحداث ، وكذلك ضرورة توفير الحماية اللازمة للمحررين الميدانيين لتمكينهم من أداء مهامهم في آمان وعلى أكمل وجه ، مشيرا إلى ضرورة قيام نقابة الصحفيين وقوات الأمن بواجبها في هذا الشأن.

أ ش أ