حملة “صباحي” تتقدم بشكوى رسمية لمجلس الوزراء غدًا ضد المسئولين المنحازين لـ “السيسي”

أفادت حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي بأن طارق نجيدة المستشار القانوني للحملة سيتوجه غدا في الثانية عشرة ظهرا إلى مقر مجلس الوزراء لتسليم شكوى إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ضد عدد من المسئولين الذين أبدوا انحيازا واضحا في دعم المرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي بتصريحات نشرتها الصحف.

وأوضحت الحملة أن الشكوى تطالب رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بما أعلنه مسبقا بضرورة التزام الدولة بالحياد خلال المعركة الانتخابية بما يضمن نزاهتها وبما يجعلها معبرة بشكل حقيقي عن إرادة المصريين.

وأضافت أن الشكوى تؤكد أن الحملة تتابع بدقة كل ما يصدر من المسئولين من تصريحات أو مواقف تظهر عدم حيادية الدولة في التعامل مع المرشحين.

أ ش أ