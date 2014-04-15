أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حملة “صباحي” تتقدم بشكوى رسمية لمجلس الوزراء غدًا ضد المسئولين المنحازين لـ “السيسي”

Google+ Print
حملة “صباحي” تتقدم بشكوى رسمية لمجلس الوزراء غدًا ضد المسئولين المنحازين لـ “السيسي” حملة “صباحي” تتقدم بشكوى رسمية لمجلس الوزراء غدًا ضد المسئولين المنحازين لـ “السيسي”

حمدين صباحي

أفادت حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة حمدين صباحي بأن طارق نجيدة المستشار القانوني للحملة سيتوجه غدا في الثانية عشرة ظهرا إلى مقر مجلس الوزراء لتسليم شكوى إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ضد عدد من المسئولين الذين أبدوا انحيازا واضحا في دعم المرشح المحتمل عبد الفتاح بتصريحات نشرتها الصحف.

وأوضحت الحملة أن الشكوى تطالب رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بما أعلنه مسبقا بضرورة التزام الدولة بالحياد خلال المعركة الانتخابية بما يضمن نزاهتها وبما يجعلها معبرة بشكل حقيقي عن إرادة المصريين.

وأضافت أن الشكوى تؤكد أن الحملة تتابع بدقة كل ما يصدر من المسئولين من تصريحات أو مواقف تظهر عدم حيادية الدولة في التعامل مع المرشحين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني في واشنطن

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي

مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي

بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك

بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك