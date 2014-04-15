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منظمات حقوقية تدين الاعتداء على الصحفيين في تغطيات أحداث جامعة القاهرة

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منظمات حقوقية تدين الاعتداء على الصحفيين في تغطيات أحداث جامعة القاهرة منظمات حقوقية تدين الاعتداء على الصحفيين في تغطيات أحداث جامعة القاهرة

نقابة الصحفيين

أدانت المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين الاعتداء على الزميل خالد حسين الصحفي بجريدة اليوم السابع في اشتباكات طلاب الإخوان وقوات الأمن بجامعة القاهرة اليوم الاثنين وإصابته بطلق ناري في صدره بمحيط كلية العلوم.

وأكد حازم الملاح منسق المبادرة أن هناك استهدافا واضحا للصحفيين تم لمسه بعد ثورة 25 يناير وإلى الآن وبشكل وحشى أدى إلى قتل البعض وإصابة الآخرين.

وأوضح الملاح أن هناك تعاملا وحشيا تجاه الصحفيين الميدانيين سواء من قبل قوات الأمن أو من قبل أي فصيل سياسي، وطبقًا للشهادات التي رصدناها، يعد ما يجري للصحفيين اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي، وحجرًا على حق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور على الأرض، في الوقت الذي يتعرض فيه الصحفيون وحياته للموت والإصابة لنقل الحقيقة للرأي العام.

وأعلنت المبادرة عن عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من تورط أو حرض على الاعتداء على أي صحفي، وتؤكد أنها ستفضح الممارسات القمعية التي تعيدنا إلى عهد الرئيسين الأسبق حسني مبارك والسابق محمد مرسي.

من جانبها، أدانت الجمعية الوطنية للتغيير، استهداف الصحفيين ودعت إلى توفير الحماية اللازمة للمحررين الميدانيين، مطالبة بسرعة إلقاء القبض على المسئولين عن إطلاق النار على محرر اليوم السابع وزملائه في أحداث جامعة القاهرة، وكذلك توفير وسائل الحماية اللازمة للمحررين الذين يغطون الأحداث ميدانياً.

وقال أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، إن تكرار استهداف الصحفيين والمحررين الميدانيين والاعتداء عليهم بشتى الطرق وخاصة بالرصاص الحي، يشكل تهديدا خطيرا للحق في الحياة ولحرية الصحافة والإعلام، وحق الشعب في المعرفة.

ومن جهتها، حملت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، ما تعرض له الصحفيون اليوم إلى الذين دعوا لتلك التظاهرات لإحداث حالة من الفوضى فى المجتمع ونشر الإرهاب بين ربوعه تحت مسمى التظاهر السلمي، مشيرة إلى أن ما أصاب عددا من الصحفيين من إصابات سواء بالرصاص الحي أو الخرطوش إنما هو حلقة فى مسلسل استهداف الصحفيين المكلفين بمتابعة الأحداث الميدانية بهدف تصفيتهم حتى لا ينقلوا الحقائق للرأي العام.

وأدانت اللجنة نقابة الصحفيين التي اكتفت بإصدار بيان وتصريحات حول الأحداث الملتهبة التي يلقاها شباب الصحفيين دون أن تبدأ فى اتخاذ الإجراءات العملية لحماية الصحفيين وفقا للمقترحات التي تقدمت بها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة وغيرها وتم إقرارها من جانب المجلس، مؤكدة أن ما أعلنت عنه النقابة من توفير سترات والبدء فى دورات السلامة المهنية يأتي في إطار ذلك الاستهلاك الإعلامي.

أ ش أ

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