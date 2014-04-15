مسئول بمشروع سد النهضة يحث الاثيوبيين فى الخارج على الاستمرار فى دعم بناء السد

حث ” مولات تاديسى ” سكرتير مجلس سد النهضة الاثيوبى كافة الاثيوبيين المقيمين بالخارج على الاستمرار فى دعمهم لبناء السد .

ونقل مركز ” والتا ” الاعلامى الاثيوبى اليوم عن هذا المسئول تأكيده لأهمية مساهمات الاثيوبيين فى الحملة الوطنية للتنمية ، وأن مشروع سد النهضة يمثل صميم خطة النمو والتحول فى إثيوبيا.

وقال تاديسى ” إن سد النهضة يتيح للاثيوبيين فى الخارج الفرصة للتوحد فى دعم جهود التنمية فى الداخل ، بالاضافة إلى تعزيز روح التسامح والتفاهم لتحقيق المصلحة الوطنية ” .

وأكد المسئول الاثيوبى قائلا ” إن الوفاء بالالتزامات سيساعد على إقترابنا من تحقيق هدفنا الرئيسى وهو القضاء على الفقر وتحقيق الرخاء ومستوى معيشة أفضل لشعبنا ” .

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