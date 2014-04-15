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الاتحاد الأفريقى يدين بشدة الهجوم الارهابى الذى وقع فى أبوجا

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الاتحاد الأفريقى يدين بشدة الهجوم الارهابى الذى وقع فى أبوجا الاتحاد الأفريقى يدين بشدة الهجوم الارهابى الذى وقع فى أبوجا

الاتحاد الافريقي

أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى د.نكوسازانا دلامينى زوما عن إدانتها الشديدة للهجوم الارهابى الذى وقع اليوم على مشارف العاصمة النيجيرية ” أبوجا ”  وأودى بحياة عشرات الأبرياء وتسبب فى إصابة كثيرين آخرين.

وذكرت مفوضية الاتحاد فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن ” إن رئيسة المفوضية شعرت بصدمة شديدة من جراء هذا الهجوم المروع ، وإنها تدين بشدة هذا الهجوم الارهابى الذى يتسم بالجبن”.

وأشار البيان إلى أن رئيسة المفوضية أعربت عن خالص عزاء الاتحاد الأفريقى لعائلات الضحايا ولشعب وحكومة نيجيريا ، وتتمنى الشفاء السريع للمصابين ، وأنها تؤكد مجددا تضامن الاتحاد الأفريقى مع نيجيريا ودعمه للجهود الرامية إلى مكافحة الارهاب .
> أ ش أ

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