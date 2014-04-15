الاتحاد الأفريقى يدين بشدة الهجوم الارهابى الذى وقع فى أبوجا

أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى د.نكوسازانا دلامينى زوما عن إدانتها الشديدة للهجوم الارهابى الذى وقع اليوم على مشارف العاصمة النيجيرية ” أبوجا ” وأودى بحياة عشرات الأبرياء وتسبب فى إصابة كثيرين آخرين.

وذكرت مفوضية الاتحاد فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن ” إن رئيسة المفوضية شعرت بصدمة شديدة من جراء هذا الهجوم المروع ، وإنها تدين بشدة هذا الهجوم الارهابى الذى يتسم بالجبن”.

وأشار البيان إلى أن رئيسة المفوضية أعربت عن خالص عزاء الاتحاد الأفريقى لعائلات الضحايا ولشعب وحكومة نيجيريا ، وتتمنى الشفاء السريع للمصابين ، وأنها تؤكد مجددا تضامن الاتحاد الأفريقى مع نيجيريا ودعمه للجهود الرامية إلى مكافحة الارهاب .

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