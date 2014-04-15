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اليوم .. بدء أولى جلسات إعادة محاكمة المعزول في قضية اقتحام السجون

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اليوم .. بدء أولى جلسات إعادة محاكمة المعزول في قضية اقتحام السجون اليوم .. بدء أولى جلسات إعادة محاكمة المعزول في قضية اقتحام السجون

محمد مرسي

حدد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 أبريل الجاري، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول وقيادات الإرهابية، في قضية اقتحام السجون.

وأعلن المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة 15 شمال القاهرة.

وكانت محكمة الجنايات قد أوقفت ، السير في المحاكمة بعد أن تقدم المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي بدعوى لرد “تنحية” محكمة الجنايات، والتي قضي برفضها يوم الأربعاء الماضي، نظرا لعدم جدية الأسباب التي قررها المتهمان لرد هيئة المحكمة.

ويبلغ عدد المتهمين في قضية «اقتحام السجون » 131 متهما يتقدمهم المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي للجماعة, وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. وتضم القضية 26 متهما محبوسا بصفة احتياطية, في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون.

ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب المعزول محمد مرسي) ، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها ، محمد سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحيى حامد وصفوت حجازي.

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