أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
فيديو.. أبو الغيط: قمة عربية أوروبية في القاهرة بداية 2018 -
تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. قاعدة دفاع جوي أمريكية مستوحاة من الأهرامات المصرية

Google+ Print

download (2)

يقع “الهرم” الأمريكي في منطقة ريفية من مدينة نيكوما التابعة لولاية داكوتا الشمالية في الولايات المتحدة. وتم بناؤه في أثناء فترة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي كقاعدة عسكرية وكجزء من منظومة الدفاع الجوي.

تم تصميم الهرم ليستكشف الأخطار الجوية في جميع الإتجاهات والتي قد تشكل تهديداً للولايات المتحدة. وبشكل خاص، الصواريخ السوفيتية التي قد تستهدف الداخل الأمريكي. واستكمل بناء هذه القاعدة العسكرية عام 1975، واحتوت على صواريخ قصيرة المدى وأخرى مضادة للصواريخ الباليستية، وجميعها مثبتة على منصات إطلاق تحت الأرض. كما أن بنية الهرم مزودة برادارات وتقنيات استكشاف متطورة جدا، وشكله الهندسي يشبه إلى حد كبير الأهرامات المصرية، دون الجزء العلوي منها. ويشكل بدوره جزءاً من قاعدة دفاع عسكرية أطلق عليها اسم “ستانلي آر مايكلسن”.

وفي 10 فبراير من عام 1976 تم تعطيل الموقع رسميا، بعد أقل من عام من بداية عمله. ويحتفظ الكونغرس الأمريكي في مكتبته بمجموعة صور قديمة للموقع تم التقاطها بعدسة المصور بينجامين هالبيرن.

download (3)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا