"المصرى للنقابات": القوى العاملة تشكل لجنة قريبًا لحل مشاكل المفصولين

أكد مالك بيومى رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن المكتب التنفيذى للاتحاد، التقى مساء أمس الاثنين الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة لمناقشة أوضاع العمال فى مصر وتعاون الاتحاد مع الوزارة فى عدد من الملفات، وعلى رأسها العمالة المفصولة، مضيفا أن الوزيرة طلبت ترشيح 2 أو 3 من الاتحاد للانضمام إلى اللجنة التى سيصدر بها قرار وزارى لحل مشاكل المفصولين.

وأضاف بيومى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الوزيرة أعلنت عن إنشاء مجلس وطنى على مستوى محافظات مصر برئاسة المحافظين ووجود مفوضين عن العمال لجل مشاكل العمال فى كل محافظة على أن تجتمع اللجنة بشكل دورى.

من جانبه، قال باسم حلقة الأمين العام للاتحاد إن الوزيرة أعلنت عن تقدمها بطلب لرئيس الوزراء لإنشاء محاكم عمالية بقانون تكون مخصصة لحل مشاكل العمال فقط، ولها نظام قضائى خاص، وعقب إصدار قانون من الرئاسة بذلك بناء على طلب رئاسة الوزراء وبعد إنشاء هذه المحاكم سيتم تحويل كل القضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم العادية إلى هذه المحاكم العمالية، مضيفا أن الوزيرة أعلنت أيضا أن مجلس الوزراء وافق على وضع هذا المقترح على جدوله لمناقشته الخميس القادم.

حضر اللقاء الدكتور محمد مسلم الأمين العام المساعد بالاتحاد ويحيى فاروق أمين الصندوق ومحمد عبد الرحمن منسق العلاقات الخارجية، ممدوح زايد منشق الشئون القانونية والتشريعات، فاطمة رمضان منسق لجنة الإضرابات والاعتصامات، محمود خيرى عضو المكتب التنفيذى ورئيس اتحاد الطيران المدنى ونهى مرشد منسق عام التدريب.