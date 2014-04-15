قيادى عمالى: مقترح ناهد العشرى يعود بالنفع على العمال

قال صلاح الأنصارى القيادى العمالى، إنه من الأشياء المهمة، والتى كان العمال فى حاجة إليها، هى إنشاء مجلس وطنى للحوار الاجتماعى، للحد من الإضرابات العمالية، والذى دعت إلى إنشائه ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة.

وأضاف الأنصارى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، تعليقًا على مقترح إنشاء المجلس، أن هذا المقترح يجب أن يكون هدفه ليس الحد من الإضرابات العمالية فقط، لكن أهميته تكمن أيضاً فى تعزيز الحوار الاجتماعى بين الشركاء الاجتماعيين، لتفادى النزاع ووضع منهج المفاوضة الجماعية وثقافتها محل تطبيق، لافتاً إلى أن هذا مطبق فى الكثير من الدول.

كانت ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، قد تقدمت للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإنشاء المجلس على أن تترأسه الوزيرة، والذى يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

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