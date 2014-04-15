"الكهرباء": مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المسئولة عن رفع الأسعار

قال محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن رفع أسعار الكهرباء ليس من صلاحيات الوزارة، مؤكدا أن الجهة المنوط بها ذلك هى رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء ستزيد تباعا فى الفترة المقبلة، ولكن على شرائح معينة من المواطنين، نظرا لأن هناك أسعار عالمية تحكمنا.

ونفى اليمانى خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور "أى زيادة حدثت فى أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك نية لدى الحكومة فى إعادة النظر فى رفع أسعار الكهرباء على بعض الشرائح من المواطنين.

وأشار اليمانى إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء طالب بتفعيل دور شرطة المرافق لحماية محولات الكهرباء.