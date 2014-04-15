الصليب الأحمر:الوضع الانساني بغزة خطير والخدمات الأساسية على وشك الانهيار

وصف مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة “ﻛﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﻛﺎردون” الأوضاع الانسانية والخدماتية في القطاع بأنها تحت ضغط شديد.داعيا الى التوصل لحلول مستدامة تمس حياة الغزيين.

> ونقلت وسائل اعلام فلسطينية محلية عن كاردون قوله في مقابلة صحفية اليوم إن الخدمات الأساسية في القطاع يتهددها خطر الانهيار الوشيك وإن حالة الإفقار تراكمية.

وأضاف “تعد البطالة والفقر والنقص المتكرر في الوقود وعدم توفر المواد والمعدات من معالم الحياة اليومية لسكان غزة، وينجم عن ذلك آثار سلبية على الصحة والبنية الأساسية للمياه والمرافق الصحية والكهرباء.ويوجد أيضا نقص في المواد الطبية وفي بعض الأحيان لا تتوفر القدرة على شرائها، في حين يوجد عجز شديد في إمدادات مواد البناء الأساسية اللازمة للصناعات المحلية”.

واعتبر ان الوضع المحلي والإقليمي الحالي ساعد في التعجيل بحدوث هذه الظواهر. وقال “إن معدل البطالة في غزة على سبيل المثال ظل ضمن أعلى المعدلات على مستوى العالم في 2013، بينما ارتفع بأكثر من 10% خلال النصف الثاني من 2013 بعد فقدان إجمالي 60000 شخص وظائفهم”.

وتابع “في نفس الوقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصورة كبيرة وتضاعف سعر الوقود خلال النصف الثاني من 2013 ويستطيع اقتصاد غزة بالكاد الآن تلبية نحو 15% من الطلب على وقود الديزل و 40% من الطلب على البنزين”.

وأضاف أن اقتصاد غزة حرم من الحصول على متوسط 360 ألف طن من مواد البناء شهريا وأن مواد البناء المتوفرة حاليا تلبي أقل من 10% من المتطلبات اليومية في غزة ويؤدي تدهور قطاع البناء للمزيد من البطالة.

> وأشار إلى أن القيود المفروضة على القطاع وضعت المزيد من الأعباء المتوسطة على النظام الصحي الهش أصلا، حيث قلت العديد من المواد الطبية والأدوية بنسبة 35% منذ منتصف 2013.

وخلص الى أن أوضاع غزة الحالية تضعف صمود الخدمات الأساسية، محذرا من أن الوضع الحالي غير مستقر وسيصبح السكان أكثر هشاشة في حال ازدياد التوتر والعنف.

أ ش أ