الامن يسيطر علي مشاجره بين عائلتين بالمنيا‎

شهدت قرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط ، مشاجرة بين مسلمين واقباط أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفل بطلق نارى تم نقل المصابين للمستشفى .

تلقى اللواء أسامه متولى مدير امن المنيا ، إخطاراً من عمليات النجده ، بنشوب مشادة كلامية بين نجار مسيحى ومزارع مسلم بقرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط تطورت الى مشاجرة بسبب إصلاح فأس، وعلى اثرها تدخل انصار الطرفين من اهالى القرية ، مما ادى الى وقوع اصابة شخصين وطفل بطلق نارى تصادف مروة عرضا بمكان المشاجرة , وانتقلت قوات الامن الى القرية وتم القبض على 6 أشخاص من طرفى المشاجرة .

وحرر عن الواقعه المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه للتحقيق .