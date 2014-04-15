بيان للداخلية: لم نقتحم الحرم الجامعى ولم نطلق الرصاص

قالت وزارة الداخلية فى بيان رسمى لها، إنه فى ظل ما تناوله أحد البرامج الحوارية من التلميح إلى تورط قوات الأمن فى إصابة المصابين بجامعة القاهرة، أمس الاثنين، الموافق 14 أبريل الجارى، والتى أسفرت عن وفاة طالب بكلية دار العلوم، وإصابة 3 آخرين من بينهم مراسلين صحفيين، فإن وزارة الداخلية تؤكد ما يلى:

جميع الإصابات التى لحقت بالمصابين وأدت إلى وفاة الطالب حدثت جميعها داخل الحرم الجامعى أمام كلية العلوم التى تقع خلف مبنى الإدارة، وليست فى مواجهة الأبواب الرئيسية للجامعة، التى كانت تتمركز أمامها قوات الشرطة.

إن قوات الشرطة لم تدخل الحرم الجامعى وتعاملت مع شغب عناصر الإخوان، الذين حاولوا الخروج إلى الشارع من الباب الرئيسى بالغاز المسيل للدموع، ولم تستخدم أياً من الذخيرة الحية، وهو ما أكده أحد الصحفيين الذى كان يقوم بتغطية الأحداث ميدانيا.

ما ثبت من معاينة النيابة العامة من حدوث إصابة المصابين ووفاة الطالب أمام كلية العلوم داخل عمق الحرم الجامعى خلف مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات من خلال آثار الدماء التى كانت بموقع إصابتهم، وهو ما أكده كل من سائق سيارة الإسعاف والمسعف الذى قام بنقلهم من ذات المكان.

ما أشارت إليه المعلومات والتحريات من حمل عدد من العناصر المشاركة فى أعمال العنف داخل الجامعة لأسلحة نارية وخرطوش يجرى العمل على تحديدهم وضبطهم.

وتؤكد وزارة الداخلية على وعيها لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية، لإحداث الوقيعة بين مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، التى تسعى الوزارة إلى إطلاعها على الحقائق كاملة بملابسات أية أحداث تتعلق بالعمل الأمنى، وأن كل الوقائع محل تحقيقات النيابة العامة.