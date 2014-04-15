"المحامين" بالقاهرة تتضامن مع الزميل خالد حسين وتطالب بحماية الصحفيين

أعلن محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة، تضامن النقابة مع الزميل خالد حسين محرر "اليوم السابع" الذى أصيب بطلق نارى حى خلال اشتباكات جامعة القاهرة أمس الاثنين.

وقال عثمان، فى تصريحات له، إن النقابة تستنكر وتدين استمرار استهداف الصحفيين وقتلهم التى تستهدف قتل الحقيقية ومنع وصولها للرأى العام، مطالبا بضرورة توفير الحماية للصحفيين والضمانات اللازمة لضمان سلامة وأمان الصحفى خلال ممارسة عمله.

وشدد نقيب محامى القاهرة على ضرورة ضبط مرتكبى جرائم الاعتداء على الصحفيين وسرعة تقديمهم للمحاكمة، مؤكدا استعداد النقابة لتقديم الدعم القانونى اللازم.

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