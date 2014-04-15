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سفير إثيوبى: سد النهضة يهدف للإسراع بتحقيق النمو وتم تصميمه بعناية لعدم الاضرار بدول المصب

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سفير إثيوبى: سد النهضة يهدف للإسراع بتحقيق النمو وتم تصميمه بعناية لعدم الاضرار بدول المصب سفير إثيوبى: سد النهضة يهدف للإسراع بتحقيق النمو وتم تصميمه بعناية لعدم الاضرار بدول المصب

سد النهضة

أكد سفيراثيوبيا لدى بريطانيا”برهانو كيبيدى ” أن مشروع سد النهضة من المشروعات الكبيرة التى تهدف إلى الاسراع بتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية للقضاء على الفقر فى إثيوبيا .

ونقل مركز” والتا ” الاعلامى الاثيوبى اليوم عن السفيرالاثيوبى قوله خلال إحتفال أعضاء الجالية الاثيوبية فى بريطانيا بالذكرى الثالثة لوضع حجر الاساس لسد النهضة ” إن الاثيوبيين فى الخارج جمعوا 435 مليون دولار للمساهمة فى بناء مشروع السد ، وأن المساهمات الشعبية فى المشروع تغطى نسبة 26% من تكاليف هذا المشروع الكبير ” .

وقال السفير الاثيوبى ” إن إثيوبيا ليس لديها أى نوايا سوى تشجيع الانتفاع المتساوى من مياه نهر النيل من أجل منفعة شعوب كل من دول منابع النيل ودول المصب ، وإن سياستها الخارجية تعطى أولوية للمكاسب المتبادلة والجماعية ” .

وأضاف قائلا ” إن الاثيوبيين الذين يشاركون فى بناء السد يعرفون جيداً أنه تم تصميمه بعناية لتجنب حدوث أضرار بدول المصب وللتقليل من الطمى وتبخرالمياه ” .. وحث السفير الاثيوبى كافة الاثيوبيين على الاستمرار فى دعم بناء السد .

وأشار المركز الاعلامى الاثيوبى إلى أن أعضاء الجالية الاثيوبية فى بريطانيا تعهدوا بتعبئة المزيد من الموارد من أجل إنجاز مشروع السد الكبير .

أ ش أ

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