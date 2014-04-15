الثقفي: أبناؤنا وبناتنا في أيد أمينة ووعي أولياء الأمور بالشائعات محل تقديرنا

قام المدير العام للتربية والتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي ومساعدوه والقيادات التربوية للبنين والبنات بجولات ميدانية تفقدية على مدارس المحافظة وذلك في إطار الخطة التي وضعتها إدارة تعليم جدة مسبقاً لترسيخ ثقافة الانضباط والتواجد الميداني للقيادات التربوية لمتابعة سير العمل التربوي وانتظامه والاطمئنان على الجانب الصحي للطلاب إضافة إلى حل المعوقات التي قد تطرأ على الميدان بما يحقق الأهداف التربوية والتعليمية.

وقد بدأ الثقفي جولته بزيارة لأقسام مجمع الأمير سلطان التعليمي حيث رافقه في جولته رئيس شعبة الإدارة المدرسية بمكتب شمال جدة عبدالرحمن الأسمري ومدير مجمع الأمير سلطان التعليمي سعيد الصحفي.

وشملت جولة مدير عام تعليم جدة القاعات الدراسية بالمجمع والتي خلت من غياب الطلاب ثم تجول داخل مقصف المجمّع واطمئنّ على الوجبات المقدمة للطلاب من حيث أسعارها وتاريخ صلاحيتها ونوعية تلك الوجبات ومدى مطابقتها لاشتراطات السلامة.

عقب ذلك تفقد العيادة الصحية بمجمع الأمير سلطان والتي تحتوي على الاسعافات الأولية للحالات الطارئة التي قد تحدث للطلاب لاسمح الله ثم اطّلع على التقرير الصحي لطلاب المجمع الذي يضم أكثر من 3000 طالب حيث وجّه بضرورة الاهتمام بالجانب الصحي والوقائي للطلاب لأنهم أمانة يجب الحفاظ عليها.

وأوضح المدير العام للتربية والتعليم عبدالله بن أحمد الثقفي أن التواجد الميداني للقيادات يحقق الأهداف المنشودة المتمثلة في المتابعة عن كثب لسير العمل وحل الاشكالات والتحفيز للطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن مثل هذه الجولات والزيارات الميدانية مستمرة على مدار العام مطمئنا أولياء الأمور بأن الطلاب في وضع مطمئن مشيدا بوعي أولياء الأمور في الحرص على انضباط الطلاب والطالبات وعدم الانسياق خلف الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، ومؤكداً لجميع أولياء الأمور بأنّ أبناءهم وبناتهم في أيد أمينة.

من جهة ثانية، وضمن خطة وبرامج الصحة المدرسية بتعليم جدة قام عدد من الأطباء والمختصين بتقديم برامج ومحاضرات توعوية للطلاب والطالبات في المدارس عن الأمراض المعدية بشكل عام وعن فيروس ومرض كورونا على وجه التحديد تضمنت طرق التوعية والوقاية.