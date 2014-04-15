مركز الأمير سلطان للقلب ينظم المؤتمر الدولي «دور الأشعة الصوتية في تشخيص الأمراض الخلقية للقلب»

ينظم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة (المؤتمر الدولي لمستجدات تشخيص أمراض القلب بالأشعة الصوتية) خلال الفترة من 22-24/6/1435ه الموافق من 22-24/ 4/ 2014م بحضور نائب مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الطبيب غالب بن غالب بن حريب وذلك بقاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض بمشاركة نخبة من المختصين على المستويين المحلي والعالمي.

أوضح ذلك مدير مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة العقيد مازن بن فهد العمران الذي ذكر أن هذا التجمع الطبي العالمي يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات التي ينظمها مركز الأمير سلطان لمعالجة لأمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة لمواكبة أحدث المستجدات في مجال طب وجراحة القلب وسيحظى بمشاركة نخبة من الاستشاريين المتخصصين في مجال الأشعة الصوتية.

وقال العقيد العمران إن هذا المؤتمر العالمي يأتي لتسليط الضوء على الدور الهام للأشعة الصوتية في تشخيص الحالة المرضية ومدى حجم الإصابة لعضلة القلب وتحديد الإجراء الذي يحتاجه المريض، بالإضافة إلى متابعة المريض بعد إجراء التدخل الجراحي أو زراعة عضلة القلب.

وأضاف العقيد العمران أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة أحدث ما توصل إليه التقدم الطبي في مجال الأشعة الصوتية مثل التصوير ثلاثي الأبعاد والتصوير خلال إجراء القساطر التداخلية العلاجية الجديدة مثل تعديل الصمام الميترالي عن طريق الملقط أو علاج تضيق الصمام الأورطي عن طريق تغييره بالقسطرة، وستقام كذلك ورش عمل في منها الأشعة الصوتية عن التصوير ثلاثي الأبعاد بالأشعة الصوتية والتصوير ثنائي الأبعاد بالأشعة الصوتية للقلب عبر الصدر مع (التوافق التشريحي) بالإضافة إلى دور الأشعة الصوتية في تشخيص الأمراض الخلقية للقلب.

وبين العقيد العمران أن الفائدة من هذا المؤتمر ستشمل جميع العاملين في القطاع الصحي خاصة الأطباء وفنيي القلب وسيحظى المشاركون بعدد (26) ساعة مخصصة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.